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हिंदी न्यूज़ऑटोचलती कार में लगा दें रिवर्स गियर तो क्या होगा? जान लें जवाब

चलती कार में लगा दें रिवर्स गियर तो क्या होगा? जान लें जवाब

क्या आपने कभी सोचा है कि चलती कार में गलती से रिवर्स गियर लगाने पर क्या होगा? ऐसा करने से कार के ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स और सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, जानें रिवर्स गियर से जुड़ी जानकारी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 07:23 PM (IST)
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कार चलाते समय गियर बदलना ड्राइविंग का एक आम हिस्सा है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल कार को पीछे ले जाने के लिए किया जाता है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से चलती कार में रिवर्स गियर लगा दे तो क्या होगा? यह जानना बेहद जरूरी है कि ऐसी स्थिती में क्या कदम उठाने चाहिए.

ऐसा स्थिती ड्राइविंग सेफ्टी के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. हालांकि, आज की आधुनिक कारों में कई सेफ्टी फिचर्स मौजूद होते हैं, जो ड्राइवर की ऐसी गलती को पहचानकर रिवर्स गियर को तुरंत एक्टिव होने से रोक सकते हैं. फिर भी, कार के मॉडल और ट्रांसमिशन के हिसाब से यह चीज अलग हो सकती है, इसलिए इस गलती को जानबूझकर आजमाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं माना जाता.

मैनुअल कार में क्या होगा?

अगर कार मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है और वह आगे की दिशा में तेज स्पीड से चल रही है, तो अचानक क्लच दबाकर रिवर्स गियर लगाने की कोशिश खतरनाक हो सकता है. आम तौर पर रिवर्स गियर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसे चलती कार की आगे की गति के दौरान आसानी से लगाया ही न जा सके. अगर ड्राइवर जबरदस्ती रिवर्स गियर डालने की कोशिश करता है तो गियर के दांतों के आपस में टकराने से तेज आवाज यानी ग्राइंडिंग सुनाई दे सकती है. इससे गियरबॉक्स के अंदर मौजूद गियर और अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा रहता है. कई कारों में ड्राइवर को रिवर्स लगाने से पहले कार पूरी तरह रोकने की सलाह दी जाती है.

ऑटोमैटिक कार में क्या होगा?

आधुनिक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली कारों में स्थिति थोड़ी अलग होती है. ज्यादातर कारों में इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम यह पहचान सकता है कि वाहन आगे चल रहा है. ऐसी स्थिति में ड्राइवर अगर गलती से R यानी Reverse चुन भी ले, तो सिस्टम तुरंत रिवर्स गियर को पूरी तरह एक्टिव नहीं करता. ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट वाहन की स्पीड और दूसरी परिस्थितियों को देखकर गियर एंगेजमेंट को रोक या नियंत्रित कर सकती है. हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि चलते वाहन में जानबूझकर R लगाया जाए.

यह भी पढ़ें: कितनी तेज टक्कर पर खुलते हैं एयरबैग, कैसे करते हैं काम?

पुरानी कारों में ज्यादा खतरा

पुरानी कारों में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी फिचर्स नहीं होते. ऐसे वाहनों में चलते समय गलत गियर लगाने से ट्रांसमिशन को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है. खासकर तेज स्पीड पर ऐसी गलती से गियरबॉक्स के हिस्सों पर अचानक बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है. यही कारण है कि ड्राइविंग के दौरान गियर बदलते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. रिवर्स गियर का इस्तेमाल हमेशा वाहन को पूरी तरह रोकने के बाद ही करना सबसे सुरक्षित तरीका है.

गलती से R लग जाए तो क्या करें?

अगर चलते समय गलती से रिवर्स सिलेक्ट हो जाए, तो सबसे पहले घबराएं नहीं और कार को नियंत्रित रखें. एक्सीलरेटर से पैर हटाएं और वाहन को सुरक्षित तरीके से रोकें. इसके बाद ही गियर को Reverse या Drive की स्थिति में बदलें, जैसा वाहन निर्माता के निर्देशों में बताया गया हो.

यह भी पढ़ें: कार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Oct 2026 07:23 PM (IST)
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