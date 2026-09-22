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Maruti fronx का टॉप मॉडल खरीदने के लिए कितनी होनी चाहिए सैलरी? जानें पूरा गणित

अगर आप Maruti Fronx का टॉप मॉडल खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आपको कितनी डाउन पेमेंट, EMI और मासिक सैलरी की जरूरत होगी.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 22 Sep 2026 04:33 PM (IST)
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अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं और आपकी नजर Maruti Fronx पर है, तो ऐसे में जानिए इसे खरीदने के पूरे गणित के बारे में. Fronx अपने लुक, फीचर्स और अलग-अलग इंजन विकल्पों की वजह से काफी लोगों की पसंद बन चुकी है. लेकिन अगर आप इसका सबसे महंगा यानी टॉप मॉडल खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसके लिए आपकी महीने की कमाई कितनी होनी चाहिए. कार खरीदना सिर्फ उसकी कीमत देना नहीं होता. आपको डाउन पेमेंट, हर महीने की EMI, पेट्रोल, इंश्योरेंस और सर्विस जैसे खर्चों का भी हिसाब रखना पड़ता है.

 Fronx के टॉप मॉडल का दाम

Maruti Fronx के टॉप मॉडल की एक्स-शोरूम कीमत करीब 12 लाख रुपये के आसपास है. लेकिन कार खरीदते समय आपको सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत नहीं देनी होती. कीमत के साथ ही RTO, इंश्योरेंस और दूसरे जरूरी चार्ज भी जुड़ते हैं. इन सभी खर्चों को मिलाने के बाद कार की ऑन-रोड कीमत करीब 14 लाख रुपये के आसपास हो सकती है. हालांकि, यह कीमत आपके शहर और इंश्योरेंस प्लान के हिसाब से यह थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है.

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कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट?

अगर कार की ऑन-रोड कीमत 14 लाख रुपये है और आप करीब 20 प्रतिशत पैसा पहले दे देते हैं, तो आपको लगभग 2.8 लाख रुपये डाउन पेमेंट देना होगा. इसके बाद करीब 11.2 लाख रुपये का लोन लेना पड़ेगा. बैंक से मिलने वाला लोन आपकी कमाई और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है. अगर आप 11.2 लाख रुपये का कार लोन लेते हैं और लोन 5 साल का है, जिसका इंटरेस्ट रेट करीब 9.5 प्रतिशत है, तो आपकी EMI लगभग 23,500 रुपये महीने के आसपास हो सकती है.

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कितनी सैलरी में खरीदना आसान होगा?

अगर आपकी महीने की सैलरी करीब 1.2 लाख रुपये है, तो करीब 23,500 रुपये की EMI को संभालना आसान हो सकता है. लेकिन इसके लिए यह भी जरूरी है कि आपके ऊपर कोई बड़ा दूसरा लोन न हो और घर के बाकी खर्च आपकी कमाई के हिसाब से हों. अगर आपकी सैलरी 1.2 लाख रुपये है और EMI 23,500 रुपये है, तो सैलरी का करीब पांचवां हिस्सा कार की EMI में चला जाएगा.

कार के अन्य खर्च

कार खरीदने के बाद हर महीने सिर्फ EMI ही नहीं देनी होती. पेट्रोल का खर्च भी होता है. इसके अलावा कार की सर्विस, पार्किंग और कार की मेंटेनेंन्स पर भी पैसा खर्च होता है. यदि पेट्रोल और कार के दूसरे खर्चों पर हर महीने करीब 8 से 10 हजार रुपये खर्च होते हैं. ऐसे में EMI के साथ कार का एक महीने का खर्च करीब 31 से 33 हजार रुपये तक पहुंच सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 22 Sep 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
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