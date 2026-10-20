Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोआपकी कार के लिए बेस्ट हैं ये ऑटोमोबाइल गैजेट्स, आज ही ले आएं घर

आपकी कार के लिए बेस्ट हैं ये ऑटोमोबाइल गैजेट्स, आज ही ले आएं घर

अगर आप भी ऑटोमोबाइल गैजेट्स खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहतर हो सकते हैं. कार में सही गैजेट्स ड्राइविंग को आसान बनाने के साथ सुरक्षा और एंटरटेनमेंट के लिए भी अच्छे होते हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रह गई है. ऐसे में लंबे सफर, रोजाना ऑफिस ड्राइविंग या शहर के ट्रैफिक में गाड़ी चलाते समय कुछ छोटे-छोटे गैजेट्स काफी काम आ सकते हैं. खास बात यह है कि इनमें से कई डिवाइस को कार में लगाने के लिए किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती. सही गैजेट का चुनाव आपकी ड्राइविंग को ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक बना सकता है.

हालांकि बाजार में कई सारे ऑटोमोबाइल गैजेट्स मौजूद है और हर डिवाइस खरीदना जरूरी नहीं होता. कुछ गैजेट वास्तव में रोजमर्रा के इस्तेमाल में उपयोगी होते हैं, जबकि कुछ केवल अतिरिक्त फीचर के तौर पर काम आते हैं. इसलिए कार के लिए गैजेट खरीदते समय अपनी जरूरत, कार के मॉडल और इस्तेमाल के तरीके को ध्यान में रखना चाहिए.

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

टायर में सही हवा का दबाव कार की सेफ्टी और माइलेज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. TPMS यानी Tyre Pressure Monitoring System ऐसा गैजेट है जो टायर के एयर प्रेशर और कई मामलों में तापमान पर भी नजर रखने में मदद करता है. अगर किसी टायर में हवा कम हो रही है तो समय रहते इसका पता चल सकता है. खासकर हाईवे पर लंबी ड्राइव करने वालों के लिए यह गैजेट उपयोगी हो सकता है.

पोर्टेबल कार एयर पंप

कार में छोटा पोर्टेबल एयर कंप्रेसर रखना भी समझदारी है. टायर में अचानक हवा कम होने पर पेट्रोल पंप या पंचर की दुकान खोजने की परेशानी कम हो सकती है. आजकल कई कॉम्पैक्ट एयर पंप डिजिटल डिस्प्ले और ऑटो कट-ऑफ जैसे फीचर्स के साथ आते हैं. हालांकि इसे टायर रिपेयर का विकल्प नहीं समझना चाहिए.

यह भी पढ़ें: जिस BMW में बैठे थे टाइगर श्रॉफ वह कितनी मजबूत, कितने में बनती है बुलेटप्रूफ?

डैशकैम

डैशकैम आज के समय में कार के लिए सबसे उपयोगी गैजेट्स में से एक माना जाता है. यह ड्राइविंग के दौरान सड़क की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है. दुर्घटना या किसी विवाद की स्थिति में रिकॉर्डिंग घटनाक्रम को समझने में मदद कर सकती है. डैशकैम खरीदते समय वीडियो क्वालिटी, लो-लाइट रिकॉर्डिंग, वाइड एंगल और स्टोरेज सपोर्ट जैसे फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए.

ब्लूटूथ FM ट्रांसमीटर

पुरानी कारों में जहां आधुनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, वहां Bluetooth FM Transmitter काम आ सकता है. यह फोन को कार के ऑडियो सिस्टम से कनेक्ट करने में मदद करता है और इसके कई मॉडल कॉलिंग के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

कार वैक्यूम क्लीनर

कार का इंटीरियर साफ रखने के लिए छोटा Car Vacuum Cleaner भी उपयोगी गैजेट है. सीटों के बीच फंसी धूल, डैशबोर्ड की गंदगी और फ्लोर मैट पर जमा छोटे कणों को आसानी से साफ किया जा सकता है. अगर आप कार में अक्सर सफर करते हैं या परिवार के साथ लंबी यात्राएं करते हैं, तो यह गैजेट खास तौर पर काम आ सकता है.

यह भी पढ़ें: कार की रोशनी हो गई है कम? इन आसान तरीकों से चमकाएं हेडलाइट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 20 Oct 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Auto
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
चलती कार में लगा दें रिवर्स गियर तो क्या होगा? जान लें जवाब
चलती कार में लगा दें रिवर्स गियर तो क्या होगा? जान लें जवाब
ऑटो
अल्टो को क्यों कहा जाता है पहाड़ों की रानी, क्यों खास है इसका छोटा इंजन?
अल्टो को क्यों कहा जाता है पहाड़ों की रानी, क्यों खास है इसका छोटा इंजन?
ऑटो
कितने साल में खराब हो जाते हैं कार के सस्पेंशन, कब बदल लेने चाहिए
कितने साल में खराब हो जाते हैं कार के सस्पेंशन, कब बदल लेने चाहिए
ऑटो
चलती कार में इंजन स्टॉप बटन तब जाए तो क्या होगा, जान लें?
चलती कार में इंजन स्टॉप बटन तब जाए तो क्या होगा, जान लें?
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: अराजकता में 'आस्था', किसने चुना ये 'रास्ता'? | Mohan Bhagwat | BJP | Congress | ABP
Punjab Politics | Breaking: Amit Shah का मिशन पंजाब...नशा माफिया के खिलाफ आर-पार की जंग! | ABP News
YRKKH:🙄Armaan-Maira निकले मूड फ्रेश करने, रास्ते में हुई Kabir से हैरान करने वाली मुलाकात! #sbs
Bollywood News: रिलीज़ से पहले ही 'रामायण' की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों और क्रेज को लेकर चर्चाएं तेज (20.10.26)
Tiger Shroff Firing News: बॉलीवुड लॉरेंस के कितने 'दुश्मन' ? | Breaking | Mumbai | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
‘किसी ने बेटा, तो किसी ने पति खोया’, पंजाब में नशे को लेकर अमित शाह का AAP सरकार पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे CM योगी, रथ पर सवार होकर निकाली शोभायात्रा
विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे CM योगी, रथ पर सवार होकर निकाली शोभायात्रा
विश्व
'दोहरा मापदंड नहीं चलेगा', SCO में इशाक डार के सामने राजनाथ ने उड़ाई PAK की धज्जियां
'दोहरा मापदंड नहीं चलेगा', SCO में इशाक डार के सामने राजनाथ ने उड़ाई PAK की धज्जियां
क्रिकेट
अनोखा नियम! ZIM बल्लेबाज क्लीन बोल्ड, नो-बॉल नहीं थी गेंद; फिर भी AFG को नहीं मिला विकेट
अनोखा नियम! ZIM बल्लेबाज क्लीन बोल्ड, नो-बॉल नहीं थी गेंद; फिर भी AFG को नहीं मिला विकेट
बॉलीवुड
'रहना है तेरे दिल में' के 25 साल पूरे, दीया मिर्जा ने शेयर की फिल्म की पुरानी यादें
'रहना है तेरे दिल में' के 25 साल पूरे, दीया मिर्जा ने शेयर की फिल्म की पुरानी यादें
इंडिया
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
एयरचीफ मार्शल एपी सिंह ने भरी फ्लाइंग करियर की आखिरी उड़ान, बोले- 'मैं इकलौता चीफ जिस...'
ट्रेंडिंग
ये सोनू-मोनू हैं... जंगली भालुओं को हाथ से खाना खिलाते दिखे संत, खौफ में यूजर्स
ये सोनू-मोनू हैं... जंगली भालुओं को हाथ से खाना खिलाते दिखे संत, खौफ में यूजर्स
एग्रीकल्चर
लकी ड्रॉ खेलिए, मिलेगा ट्रैक्टर और चारा काटने की मशीन; किसानों के लिए मौका
लकी ड्रॉ खेलिए, मिलेगा ट्रैक्टर और चारा काटने की मशीन; किसानों के लिए मौका
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget