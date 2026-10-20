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हिंदी न्यूज़ऑटोअल्टो को क्यों कहा जाता है पहाड़ों की रानी, क्यों खास है इसका छोटा इंजन?

अल्टो को क्यों कहा जाता है पहाड़ों की रानी, क्यों खास है इसका छोटा इंजन?

छोटे आकार, हल्के वजन और कॉम्पैक्ट इंजन की वजह से मारुति अल्टो तंग पहाड़ी रास्तों पर आसानी से चलती है. यही वजह है कि इसे पहाड़ो की रानी कहा जाता है. जानें इसके शानदार फिचर्स के बारे में.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 20 Oct 2026 07:13 PM (IST)
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पहाड़ों की सड़कें देखने में जितनी खूबसूरत होती हैं, ड्राइविंग करने में उतनी ही मुश्किल होती है. तीखे मोड़, संकरी सड़कें, अचानक आने वाली चढ़ाई के साथ कई जगहों पर पार्किंग की सीमित जगह ड्राइवर के लिए मुश्किलें पैदा करती है. ऐसे रास्तों पर बड़ी कारों की तुलना में छोटी, हल्की और आसानी से बैलेंस होने वाली कार ज्यादा सुविधाजनक साबित होती है. इसी वजह से मारुति सुजुकी अल्टो को लंबे समय से पहाड़ी इलाकों की पसंदीदा छोटी कारों में गिना जाता है.

अल्टो की कॉम्पैक्ट बॉडी, छोटा टर्निंग रेडियस और हल्का वजन इसे तंग पहाड़ी रास्तों पर खास बनाते हैं. हेयरपिन बेंड या संकरी सड़कों पर इसे मोड़ना आसान होता है और छोटी जगह में पार्किंग भी मुश्किल नहीं लगती.

छोटे आकार का बड़ा फायदा

अल्टो की सबसे बड़ी खूबियों में उसका कॉम्पैक्ट आकार शामिल है. पहाड़ी इलाकों में सड़कें कई बार इतनी संकरी होती हैं कि सामने से वाहन आने पर ड्राइवर को बेहद सावधानी से जगह बनानी पड़ती है. ऐसी स्थिति में छोटी कार को मोड़ना और बैलेंस करना आसान हो जाता है. इसके अलावा इसका छोटा टर्निंग रेडियस तंग गलियों, हेयरपिन बेंड और सीमित जगह वाले पार्किंग एरिया में मदद करता है. अल्टो का छोटा इंजन 796 सीसी या 998 सीसी, हल्के वजन के लिए जाना जाता है. जिससे गाड़ी का वजम कम करने और बेहतरीन पर्फोमेंस देने में मदद करता है.

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माइलेज से ज्यादा जरूरी है ड्राइविंग

पहाड़ों में कार चलाते समय सिर्फ माइलेज पर ध्यान देना सही नहीं होता. लगातार चढ़ाई पर इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ईंधन की खपत बढ़ सकती है. ऐसे में सही गियर का इस्तेमाल बेहद जरूरी है. मैनुअल गियर वाली कार में चढ़ाई के दौरान बहुत ऊंचे गियर में चलाने के बजाय जरूरत के अनुसार निचला गियर इस्तेमाल करना इंजन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है. वहीं उतराई में भी लगातार ब्रेक दबाए रखने के बजाय इंजन ब्रेकिंग का सही इस्तेमाल महत्वपूर्ण होता है.

हर पहाड़ के लिए नहीं

अल्टो को पहाड़ों की रानी कहना सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हर तरह के पहाड़ी रास्ते के लिए ठीक है. बहुत खड़ी चढ़ाई, खराब सड़क, पत्थरीले रास्ते या अधिक यात्रियों और सामान के साथ इसका पर्फोमेंस अलग हो सकता है. आधुनिक कारों में सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े फीचर्स भी महत्वपूर्ण हैं. इसलिए पहाड़ी सफर के लिए कार चुनते समय केवल इंजन का आकार या माइलेज देखना पर्याप्त नहीं है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 20 Oct 2026 07:13 PM (IST)
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