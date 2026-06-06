29kmpl तक का माइलेज और ही साथ दमदार फीचर्स, इन Hybrid कारों के आगे फेल है पेट्रोल-CNG

Hybrid Cars: भारतीय कार बाजार में हाइब्रिड तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर मौजूद चार्जिंग चिंताओं के बीच हाइब्रिड कारें ग्राहकों के लिए एक संतुलित विकल्प बनकर उभरी हैं. इन कारों में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बेहतर माइलेज और कम ईंधन खर्च मिलता है. खास बात यह है कि अब बाजार में ऐसी हाइब्रिड कारें मौजूद हैं जो 27 से 29 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करती हैं.

यही वजह है कि कई ग्राहक अब पेट्रोल और CNG मॉडल की जगह हाइब्रिड विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं. बेहतर ड्राइविंग अनुभव, कम उत्सर्जन और प्रीमियम फीचर्स के कारण यह सेगमेंट लगातार मजबूत होता जा रहा है. आने वाले समय में हाइब्रिड कारें भारतीय बाजार की तस्वीर बदल सकती हैं.

माइलेज के मामले में इन कारों का जवाब नहीं

रिपोर्ट के अनुसार मारुति सुजुकी की नई Victoris हाइब्रिड तकनीक के साथ करीब 29 kmpl तक का माइलेज देने का दावा करती है, जिससे यह बाजार की सबसे चर्चित फ्यूल एफिशिएंट कारों में शामिल हो गई है. इसके अलावा Maruti Grand Vitara Strong Hybrid और Toyota Urban Cruiser Hyryder Strong Hybrid भी शानदार माइलेज के लिए जानी जाती हैं.

ये दोनों एसयूवी वास्तविक उपयोग में भी बेहद कम ईंधन खपत के लिए लोकप्रिय हैं. हाइब्रिड सिस्टम शहर के ट्रैफिक में इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से ईंधन बचाने में मदद करता है, जबकि हाईवे पर पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर बेहतर प्रदर्शन देते हैं. यही कारण है कि लंबी दूरी तय करने वाले ग्राहकों के बीच इन कारों की मांग लगातार बढ़ रही है. माइलेज और परफॉर्मेंस का यह संतुलन इन्हें पारंपरिक पेट्रोल और CNG मॉडलों से अलग बनाता है.

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फीचर्स और आराम में भी नहीं हैं पीछे

आधुनिक हाइब्रिड कारें केवल माइलेज तक सीमित नहीं हैं. इनमें प्रीमियम फीचर्स, एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी और आरामदायक केबिन भी मिलता है. Grand Vitara और Hyryder जैसे मॉडल में बड़ी टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और कई आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं. नई Victoris को भी आधुनिक डिजाइन और फीचर लोडेड केबिन के साथ पेश किया गया है.

विशेषज्ञों का मानना है कि हाइब्रिड कारें उन ग्राहकों के लिए सबसे उपयुक्त हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन की तरह कम ईंधन खर्च चाहते हैं, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर नहीं रहना चाहते. यही वजह है कि हाइब्रिड तकनीक को भारत जैसे बाजार में भविष्य का मजबूत विकल्प माना जा रहा है. बेहतर माइलेज, शानदार फीचर्स और भरोसेमंद प्रदर्शन के कारण यह सेगमेंट आने वाले वर्षों में और तेजी से बढ़ सकता है.

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