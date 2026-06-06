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कार में नहीं है टचस्क्रीन? आपका स्मार्टफोन ही कर देगा सारा काम, जानिए आसान तरीका

Smartphone Infotainment: अगर आपकी कार में टचस्क्रीन नहीं है तो स्मार्टफोन की मदद से नेविगेशन, म्यूजिक और कॉलिंग जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए कुछ आसान सेटअप की जरूरत होती है.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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Smartphone Infotainment: आज भी भारत में लाखों लोग ऐसी कारें चलाते हैं जिनमें फैक्ट्री फिटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप आधुनिक कनेक्टेड कार फीचर्स का फायदा नहीं उठा सकते. अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है तो वही आपकी कार के लिए नेविगेशन, म्यूजिक, कॉलिंग और वॉयस कमांड का पूरा सिस्टम बन सकता है. आज के स्मार्टफोन इतने एडवांस हो चुके हैं कि वे कई महंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम का काम आसानी से कर सकते हैं. 

इसके लिए किसी बड़ी तकनीकी जानकारी की भी जरूरत नहीं होती. कुछ आसान एक्सेसरीज और सही सेटअप के जरिए आप अपनी पुरानी कार को भी स्मार्ट बना सकते हैं. खास बात यह है कि इस तरीके में खर्च भी काफी कम आता है और आपको रियल टाइम मैप, ऑनलाइन म्यूजिक और हैंड्स फ्री कॉलिंग जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं. यही वजह है कि यह तरीका तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

स्मार्टफोन को इंफोटेनमेंट सिस्टम में कैसे बदलें?

सबसे पहले आपको अपनी कार में एक मजबूत मोबाइल होल्डर लगाना होगा ताकि फोन ड्राइविंग के दौरान सुरक्षित तरीके से दिखाई देता रहे. इसके बाद फोन में Google Maps, Apple Maps या अन्य नेविगेशन ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है. यदि कार में Bluetooth सपोर्ट मौजूद है तो स्मार्टफोन को सीधे कार के ऑडियो सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकता है. जिन कारों में Bluetooth नहीं है, वहां AUX केबल या FM ट्रांसमीटर का उपयोग किया जा सकता है. 

इसके बाद आप Spotify, YouTube Music, JioSaavn या अन्य म्यूजिक ऐप के जरिए पसंदीदा गाने सुन सकते हैं. Google Assistant और Siri जैसे वॉयस असिस्टेंट की मदद से बिना फोन छुए कॉल करना, मैसेज सुनना और नेविगेशन कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है. इस तरह आपका स्मार्टफोन एक मिनी इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरह काम करने लगता है.

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कम खर्च में मिलेंगे कई स्मार्ट फीचर्स

स्मार्टफोन आधारित सेटअप का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम लागत है. जहां नई टचस्क्रीन यूनिट लगाने पर हजारों रुपये खर्च हो सकते हैं, वहीं एक अच्छा मोबाइल होल्डर और कनेक्टिविटी एक्सेसरी बहुत कम कीमत में उपलब्ध हो जाती है. इसके अलावा स्मार्टफोन में हमेशा नए ऐप और फीचर्स मिलते रहते हैं, जिससे आपका सिस्टम लगातार अपडेट रहता है. लाइव ट्रैफिक अपडेट, ऑनलाइन मैप, वॉयस नेविगेशन, म्यूजिक स्ट्रीमिंग और हैंड्स फ्री कॉलिंग जैसी सुविधाएं रोजमर्रा की ड्राइविंग को आसान बना देती हैं. 

विशेषज्ञों की सलाह है कि ड्राइविंग के दौरान हमेशा वॉयस कमांड का उपयोग करें और फोन को हाथ में लेकर इस्तेमाल करने से बचें. सही तरीके से सेटअप किया गया स्मार्टफोन आपकी साधारण कार को भी काफी हद तक स्मार्ट और आधुनिक बना सकता है. अगर आपकी कार में टचस्क्रीन नहीं है, तो यह सबसे आसान और किफायती समाधान साबित हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 06 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Android Auto Car Touchscreen Apple CarPlay Smartphone Infotainment
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