ओला उबर में चलाने के लिए बेस्ट हैं ये पांच कारें, खरीदने से पहले जरूर कर लें चेक

Ola Uber Cars 2026: अगर आप ओला या उबर में कार लगाकर कमाई करने का प्लान बना रहे हैं तो सही गाड़ी का चुनाव आपके मुनाफे को काफी हद तक बढ़ा सकता है. आज मेट्रो शहरों के साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी लोग यात्रा के लिए ओला, उबर और रैपिडो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तेजी से निर्भर हो रहे हैं. मोबाइल ऐप के जरिए कुछ ही मिनटों में कैब, ऑटो या बाइक बुक करने की सुविधा ने लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है.

यही वजह है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर ड्राइवर पार्टनर्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में अगर आप भी अपनी कार को ओला या उबर से जोड़ने की सोच रहे हैं, तो ऐसी गाड़ी चुनना जरूरी है जिसकी रनिंग कॉस्ट कम हो, यात्रियों को अच्छा आराम मिले और फ्यूचर में उसकी रीसेल वैल्यू भी बेहतर बनी रहे. तो आइए जानते हैं कि ओला उबर में चलाने के लिए कौन सी पांच कारें बेस्ट हैं.

ओला उबर में चलाने के लिए कौन सी पांच कारें बेस्ट हैं?

1. मारुति सुजुकी डिजायर (CNG)- ओला और उबर ड्राइवरों के बीच मारुति डिजायर CNG सबसे फेमस कारों में से एक मानी जाती है. इसकी कम मेंटेनेंस लागत, शानदार माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस इसे कैब बिजनेस के लिए बेहतरीन ऑप्शन बनाती है. इस कार में कंपनी की ओर से फैक्ट्री-फिटेड CNG किट मिलती है. यह 28 से 31 किमी प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है, जिससे ईंधन पर होने वाला खर्च काफी कम हो जाता है. इसके केबिन में चार यात्री आराम से सफर कर सकते हैं. इसके अलावा बाजार में इसकी रीसेल वैल्यू भी मजबूत मानी जाती है. सेकेंड हैंड मार्केट में 2019 से 2021 मॉडल की डिजायर CNG आमतौर पर 4.5 लाख से 7 लाख के बीच उपलब्ध हो जाती है.

2. टाटा टियागो और टिगोर CNG- पिछले कुछ सालों में टाटा की CNG कारों ने कैब बाजार में मजबूत पकड़ बनाई है. इन कारों में फैक्ट्री-फिटेड ड्यूल-फ्यूल CNG तकनीक मिलती है और ये 26 से 28 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज दे सकती हैं. मजबूत बॉडी, बेहतर सेफ्टी रेटिंग और आरामदायक केबिन इन्हें ड्राइवरों और यात्रियों दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन बनाते हैं. सेकेंड हैंड मार्केट में इनके इस्तेमाल किए गए मॉडल लगभग 4 लाख से 6.5 लाख के बीच उपलब्ध हैं.

3. मारुति सुजुकी अर्टिगा CNG- अगर आप Ola Prime या Uber XL जैसी बड़ी कैटेगरी में काम करना चाहते हैं तो अर्टिगा एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है. दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इसका CNG मॉडल काफी फेमस है.

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4. टोयोटा इनोवा डीजल- कॉर्पोरेट कैब सर्विस, एयरपोर्ट ट्रांसफर और प्रीमियम ग्राहकों के लिए टोयोटा इनोवा को सबसे भरोसेमंद ऑप्शन माना जाता है. इसकी रीसेल वैल्यू और मजबूती इसे खास बनाती है. इसमें 7 से 8 यात्रियों के बैठने की सुविधा मिलती है, जिससे यह एयरपोर्ट ट्रांसफर, कॉर्पोरेट कैब और आउटस्टेशन ट्रिप्स के लिए परफेक्ट बन जाती है. इसका डीजल इंजन 13 से 16 किमी प्रति लीटर तक का माइलेज देता है.



5. हुंडई ऑरा और एक्सेंट CNG- हुंडई ऑरा और एक्सेंट CNG को मारुति डिजायर के मजबूत ऑप्शन के तौर पर देखा जाता है. इन कारों में CNG इंजन के साथ 25 से 28 किमी/किलोग्राम तक का माइलेज मिलता है, जिससे रनिंग कॉस्ट कम रहती है. इनके केबिन में अच्छा स्पेस मिलता है और हुंडई का बड़ा सर्विस नेटवर्क मेंटेनेंस को आसान बनाता है. साथ ही ब्रांड की अच्छी पहचान भी इन कारों को कैब ऑपरेटर्स के बीच फेमस बनाती है. सेकेंड हैंड मार्केट में इनके इस्तेमाल किए गए मॉडल लगभग 4 लाख से 7 लाख के बीच मिल जाते हैं.

कौन सी कार खरीदना रहेगा सबसे बेहतर?

अगर आपका फोकस शहर के अंदर ज्यादा राइड्स पर है तो मारुति डिजायर CNG सबसे बेहतर ऑप्शन मानी जाती है. वहीं कम बजट में शुरुआत करने वालों के लिए वैगनआर CNG और ईको CNG अच्छे ऑप्शन हैं. अगर आप 7-सीटर कैटेगरी में काम करना चाहते हैं तो मारुति अर्टिगा CNG परफेक्ट रहेगी. वहीं प्रीमियम और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए टोयोटा इनोवा डीजल सबसे मजबूत ऑप्शन मानी जाती है.

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