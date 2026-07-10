तबाही मचाने वाले तूफान के नाम पर लॉन्च हुई करोड़ों की सुपरकार, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
Pagani Huayra Derecho: तूफान के नाम पर लॉन्च हुई करोड़ों की सुपरकार गानी हुआयरा 70 डेरेचो. मर्सिडीज V12 इंजन और 350kmph की टॉप स्पीड वाली इस कार की अनोखी कहानी जानें.
Pagani Huayra Derecho: पुरे वर्ल्ड में लग्जरी कारों की डिमांड बहुत ज्यादा है और अब यह डिमांड बढ़ती भी जा रही है. जिसके चलते ऑटोमोबाइल कंपनियां भी बेहद ही लग्जरी कारें बना रही हैं. इस बीच मशहूर हाइपरकार मेकर पगानी ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. इस कंपनी ने अपनी एक बेहद खास और नायाब कार पगानी हुआयरा 70 डेरेचो लॉन्च किया है.
इस करोड़ों की कार को गुडवुड फेस्टिवल ऑफ स्पीड 2026 में प्रदर्शित किया जा रहा है. लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इस कार का नाम है. जिसे अमेरिका में आने वाले एक विनाशकारी चक्रवाती तूफान डेरेचो के नाम पर रखा गया है. तो चलिए जानते हैं कि इस तूफानी कार में ऐसा क्या खास है और इसकी कहानी क्या है.
70वें जन्मदिन पर बना यह खास तोहफा
आपको बता दें कि इस कार का नाम किसी मामूली वजह से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े मौके को यादगार बनाने के लिए चुना गया है. पगानी कंपनी के मालिक होरासियो पगानी के 70वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए उनके स्पेशल ग्रैंडी कॉम्प्लीकाजियोनी डिवीजन ने इसे तैयार किया है.
यह उन तीन बेहद खास और कस्टमाइज्ड कारों की सीरीज का दूसरा मॉडल है जिसे दुनिया के कुछ खास अमीरों के लिए ही डिजाइन किया गया है. कंपनी का मानना है कि इस गाड़ी की रफ्तार और ताकत सड़क पर बिल्कुल उस विनाशकारी तूफान की तरह ही कहर ढाएगी इसलिए इसका नाम डेरेचो रखा गया है.
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कार दिखने में है बेहद खूबसूरत
जबकि लुक और डिजाइन के मामले में यह कार किसी कलाकृति जैसी दिखती है. इस हाइपरकार को एक बेहद अनोखे और चमचमाते पर्ल ऑरेंज और ब्लू कलर के डुअल टोन कॉम्बिनेशन में रंगा गया है. इसकी बॉडी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके खास पेंट के नीचे से कार्बन फाइबर की बुनावट साफ-साफ दिखाई देती है. जो इसे बेहद आक्रामक और स्पोर्टी लुक देती है. गाड़ी के केबिन के अंदर सिरेमिक व्हाइट और ट्राइकलर ब्लू लेदर का इस्तेमाल किया गया है जो बाहर के तूफानी थीम से पूरी तरह मैच खाता है.
350 किमी की है टॉप स्पीड
आपक्को बता दें कि, इस कार के अंदर मर्सिडीज एएमजी के साथ मिलकर तैयार किया गया और इसमें लगभग 6000 सीसी का बेहद पावरफुल ट्विन-टर्बो V12 इंजन लगाया है. यह दमदार इंजन 876bhp की अविश्वसनीय ताकत और 1100Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.
ड्राइविंग के असली मजे के लिए इसमें 7-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है जो सारी पावर पिछले पहियों को भेजता है. रफ्तार की बात करें तो यह कार पलक झपकते ही 350 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड को छू लेती है.
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