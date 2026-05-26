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हिंदी न्यूज़ऑटोAutomatic vs Manual Cars: ट्रैफिक में ऑटोमैटिक कार ज्यादा फायदेमंद है या मैनुअल, जान लें कौन सी ज्यादा किफायती?

Automatic vs Manual Cars: ट्रैफिक में ऑटोमैटिक कार ज्यादा फायदेमंद है या मैनुअल, जान लें कौन सी ज्यादा किफायती?

Automatic vs Manual Cars:अगर आप भी कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन मन में एक सवाल उठ रहा है कि कौन-सी कार खरीदना आपके लिए किफायती रहेगा ऑटोमैटिक या मैनुअल तो आइए आपको बताते हैं कौन है बेहतर कार

By : एबीपी लाइव | Edited By: Lakshya Sharma | Updated at : 26 May 2026 09:36 AM (IST)
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जब भी हम नई कार लेने की सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऑटोमैटिक कार लें या मैनुअल? दरअसल,मैनुअल कार में ड्राइवर को खुद क्लच दबाकर गियर बदलना पड़ता है. वहीं ऑटोमैटिक कार में यह काम अपने आप हो जाता है और उसमें क्लच भी नहीं होता. इससे ड्राइविंग आसान हो जाती है, खासतौर से नए लोगों के लिए. आजकल शहरों में लोग आराम को ज्यादा तवज्जो देते हैं, इसलिए ऑटोमैटिक कार की मांग लगातार बढ़ रही  है. 

ऐसे में आपके मन में भी यही सवाल कौंधता होगा कि आज के इस आधुनिक युग में कौन-सी कार लेना सबसे सही रहेगा, आइए आपको बताते हैं आपके लिए कौन-सी कार लेना बेस्ट होगा?

यह भी पढ़ें: कार की चाबी में छिपा होता है कई सीक्रेट फीचर, मुसीबत में आ सकता है काम

सिटी में ड्राइव करने के लिए कौन है बेटर ऑप्शन?  

अगर आप रोजाना ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं,तो ऑटोमैटिक कार ज्यादा आराम देती है. बार-बार क्लच और गियर बदलने की जरूरत नहीं होती, जिससे थकान कम होती है. खासकर लंबी ट्रैफिक लाइन में यह बहुत मददगार होती है.वहीं दूसरी ओर ,मैनुअल कार को ट्रैफिक में चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और इससे पैर भी जल्दी थक जाते हैं. इसलिए शहर में ऑटोमैटिक कार ज्यादा सही मानी जाती है.

मैनुअल कार के फायदे

मैनुअल कारें आमतौर पर बजट फ्रेंडली  होती हैं, जिससे बजट कम होने पर यह अच्छा ऑप्शन बनती हैं. इनका मेंटेनेंस भी कम खर्चीला होता है. साथ ही,मैनुअल कार में गाड़ी पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है, खासकर हाईवे और पहाड़ी रास्तों पर. जो लोग ड्राइविंग का आनंद लेना चाहते हैं, मैनुअल कार उनकी पहली पसंद होती है.

माइलेज और खर्च में अंतर

पहले ऐसा माना जाता था कि ऑटोमैटिक कार ज्यादा पेट्रोल की खपत करती है, लेकिन अब यह फर्क काफी कम हो गया है. नई तकनीक के आ जाने से ऑटोमैटिक कारें भी अच्छा माइलेज देने लगी हैं. हालांकि, खरीदते समय इनकी कीमत मैनुअल कार से थोड़ी ज्यादा होती है.

कौन सी कार है आपके लिए बेस्ट?

अगर आप रोजाना शहर में ड्राइव करते हैं और आराम चाहते हैं तो ऑटोमैटिक कार आपके लिए फायदे का सौदा है. अगर आपका बजट कम है और आप नियंत्रण के साथ ड्राइव करना पसंद करते हैं तो मैनुअल कार आपके लिए ही है. 

यह भी पढ़ें: Best CNG Cars: दाम बढ़ने से पहले खरीद लें ये 5 CNG कारें, पेट्रोल की मार से भी देती हैं राहत

Published at : 26 May 2026 09:36 AM (IST)
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