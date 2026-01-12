हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोHybrid अवतार में जल्द लॉन्च होने जा रही Hyundai Creta, जानें राइवल्स और लॉन्चिंग डिटेल्स

Hybrid अवतार में जल्द लॉन्च होने जा रही Hyundai Creta, जानें राइवल्स और लॉन्चिंग डिटेल्स

Hyundai 2027 में तीसरी पीढ़ी की Creta को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च कर सकती है. आइए इसके संबावित इंजन, माइलेज, फीचर्स और राइवल्स पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Jan 2026 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

Hyundai भारत में अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV Creta के Next जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है. साल 2027 में लॉन्च होने वाली तीसरी पीढ़ी की Creta में पहली बार हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है. ये Hyundai के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब तक Creta पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक विकल्पों में आती रही है. हाइब्रिड वर्जन उन ग्राहकों के लिए होगा, जो बेहतर माइलेज चाहते हैं लेकिन पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार नहीं लेना चाहते.

Creta Hybrid में कैसा होगा इंजन?

  • Next Gen की Creta, जिसका इंटरनल नाम SX3 बताया जा रहा है, इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. इस इंजन को एक मजबूत हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर भी शामिल होगी. यह सिस्टम Kia Seltos Hybrid जैसा हो सकता है, क्योंकि दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं. हाइब्रिड के अलावा नई Creta में 1.5 लीटर नॉर्मल पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के विकल्प भी मिल सकते हैं.

माइलेज और ड्राइविंग

  • Creta Hybrid कम रफ्तार पर कुछ दूरी तक सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में चल सकेगी. इसका फायदा खासतौर पर शहर की ट्रैफिक वाली ड्राइविंग में मिलेगा. उम्मीद है कि यह SUV 20 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकती है. पेट्रोल मॉडल के मुकाबले शहर में इसका माइलेज करीब 10 प्रतिशत और हाईवे पर लगभग 5 प्रतिशत ज्यादा हो सकता है.

हाइब्रिड क्यों है Hyundai के लिए जरूरी?

  • बता दें कि Hyundai पहले से ही Creta Electric बेच रही है, लेकिन हाइब्रिड मॉडल उन लोगों के लिए होगा जो चार्जिंग की टेंशन नहीं चाहते. भारत में अभी चार्जिंग स्टेशन हर जगह नहीं हैं, ऐसे में हाइब्रिड एक आसान और भरोसेमंद विकल्प बनता है. साथ ही नए सरकारी नियमों के चलते कंपनियों पर बेहतर माइलेज वाली गाड़ियां लाने का दबाव भी बढ़ रहा है.

मुकाबला और फीचर्स

  • Creta Hybrid का सीधा मुकाबला Maruti Grand Vitara Hybrid और Toyota Urban Cruiser Hyryder से होगा. आने वाले समय में Renault Duster Hybrid भी इस सेगमेंट में आ सकती है. नई Creta के इंटीरियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. इसमें 10.25 इंच की डिजिटल स्क्रीन, नया टचस्क्रीन सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर्स और ऊंचे वेरिएंट में लेवल-2 सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है.

क्या खास होगी नई Creta Hybrid?

  • Hyundai Creta Hybrid सिर्फ एक नया वेरिएंट नहीं होगी, बल्कि यह दिखाएगी कि कंपनी भारत के बदलते बाजार को समझ रही है. बेहतर माइलेज, कम खर्च और आसान इस्तेमाल के साथ यह SUV कई ग्राहकों के लिए एक सही विकल्प बन सकती है.

आम आदमी के लिए ये है सबसे सस्ती ऑटोमैटिक 7-सीटर कार, जानें माइलेज और कीमत 

Published at : 12 Jan 2026 04:56 PM (IST)
