अगले महीने से महंगी होंगी Tata की गाड़ियां, इतना बढ़ेगा दाम

इन दिनों ऑटोमोबाइल मार्केट से लगातार बड़ी खबर आ रही है. पिछले कुछ महीनों में कई कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए थे. जिसमें देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स का भी नाम शामिल था. लेकिन अब टाटा ने और बड़ा झटका दिया है. क्योंकि, कंपनी ने अपने कॉमर्शियल गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आगामी 1 अक्टूबर 2026 से उसके पूरे कॉमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी.

आपको बता दें कि, ऑटोमोबाइल बाजार में कच्चे माल की कीमतों में लगातार हो रहे बढ़ोतरी और इनपुट कॉस्ट के बढ़ते दबाव को बराबर करने के उद्देश्य से कंपनी ने यह रणनीतिक कदम उठाया है. टाटा मोटर्स के इस फैसले का असर ट्रक्स, बसेज, पिक-अप्स और कमर्शियल यूटिलिटी व्हीकल्स की खरीद पर पड़ने वाला है. जिससे नए ग्राहकों को अब थोड़ी ज्यादा रकम चुकानी होगी.

बढ़ती लागत का पड़ रहा है दबाव

बता दें कि, कंपनी का कहना है कि गाड़ियों के बनने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, जैसे स्टील, एल्युमीनियम और अन्य लॉजिस्टिक्स खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा खुद वहन करने के बाद भी बिजनेस को टिकाऊ बनाए रखने के लिए इसका प्रभाव आंशिक रूप से ग्राहकों पर ट्रांसफर करना पड़ रहा है.

हालांकि, यह प्राइस हाइक अलग-अलग मॉडल, वेरिएंट और पेलोड कैपेसिटी के हिसाब से अलग-अलग होगी. कंपनी का मुख्य फोकस यह सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम मूल्य संशोधन के साथ ग्राहकों पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े और बिजनेस का मार्जिन भी सुरक्षित रहे.

AI Generated Image

यह भी पढ़ें: दिल्ली की किन मार्केट्स में लगवा सकते हैं आफ्टरमार्केट CNG किट?

दूसरी बार बढ़ी कॉमर्शियल गाड़ियों की कीमत

इस साल यह दूसरा मौका है जब टाटा मोटर्स ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इससे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 से अपने कॉमर्शियल पोर्टफोलियो की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक का इजाफा किया था.

लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट के कारण कंपनियों को अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाए रखने के लिए समय-समय पर इस तरह के कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं. हालांकि, इस सेक्टर में मांग काफी मजबूत बनी हुई है और हाल के महीनों में कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री के आंकड़ों में भी अच्छा उछाल देखा गया है.

AI Generated Image

पैसेंजर व्हीकल पर भी असर

ऑटोमोबाइल सेक्टर में कीमतों में बढ़ोतरी का यह ट्रेंड केवल कॉमर्शियल गाड़ियों तक ही सीमित नहीं है. इससे पहले टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड ने भी 1 जुलाई 2026 से अपनी यात्री गाड़ियों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक का संशोधन किया था. वहीं अप्रैल 2026 में भी कंपनी के आईसीई पोर्टफोलियो में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई थी.

बता दें कि, ऑटो मेकर्स लगातार बढ़ते प्रोडक्शन खर्च और वैश्विक सप्लाई चेन के उतार-चढ़ाव को मैनेज करने के लिए अपनी सभी प्रोडक्ट लाइन्स की कीमतों को समय-समय पर अपडेट कर रहे हैं.

पूरी ऑटो इंडस्ट्री का यही हाल

जानकारी दें कि, मौजूदा समय में न केवल टाटा मोटर्स बल्कि पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ती कमोडिटी कीमतों और लॉजिस्टिक्स लागत जैसी चुनौतियों से जूझ रही है. पिछले कुछ महीनों के दौरान मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर इंडिया, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर के साथ-साथ लग्जरी कार मेकर्स जैसे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज-बेंज और ऑडी ने भी अपने मॉडल्स के दाम बढ़ाए हैं.

ऑटो विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे माल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं तो आने वाले त्योहारी सीजन के आसपास अन्य वाहन निर्माता कंपनियां भी अपने-अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें: Ertiga की बढ़ेगी टेंशन, CNG में आ गई Kia की 7-Seater कार