भारत में मिड साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में Volkswagen ने अपनी Taigun Facelift को पेश किया है, जिसका सीधा मुकाबला Maruti Suzuki Victoris से माना जा रहा है. दोनों ही SUV अपने-अपने तरीके से मजबूत हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए कौन बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर आप नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो इंजन, फीचर्स और कीमत के आधार पर सही फैसला लेना जरूरी है. आइए दोनों के बीच का अंतर विस्तार से समझते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

Volkswagen Taigun Facelift इंजन के मामले में ज्यादा पावरफुल विकल्प देती है. इसमें दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं. पहला 1.5 लीटर TSI इंजन है, जो 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा 1.0 लीटर TSI इंजन है, जो 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ मैनुअल, ऑटोमैटिक और DSG जैसे कई ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं. वहीं Maruti Victoris में 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो कम पावर देता है लेकिन माइलेज के मामले में बेहतर माना जाता है. खास बात ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG का विकल्प भी मिलता है, जिससे फ्यूल की बचत होती है. अगर आपको ज्यादा पावर और ड्राइविंग का मजा चाहिए तो Taigun बेहतर है, लेकिन अगर आप माइलेज और कम खर्च चाहते हैं तो Victoris सही विकल्प हो सकती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स के मामले में दोनों SUV काफी एडवांस हैं. Volkswagen Taigun Facelift में LED हेडलाइट, कनेक्टेड टेल लाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट और 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ एंबिएंट लाइट और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है. दूसरी तरफ Maruti Victoris भी फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, एलेक्सा वॉयस असिस्टेंट, डॉल्बी साउंड सिस्टम और 35 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स और मॉडर्न इंटीरियर भी दिया गया है. अगर आप ज्यादा टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर्स चाहते हैं तो Victoris थोड़ा आगे नजर आती है, लेकिन सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी में Taigun मजबूत मानी जाती है.

कीमत में कौन है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

Volkswagen Taigun Facelift की कीमत अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसके पुराने मॉडल की कीमत 11.42 लाख रुपये से शुरू होती थी. ऐसे में नए मॉडल की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. वहीं Maruti Victoris की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है. अगर आपका बजट कम है तो Victoris सही रहेगी, लेकिन अगर आप प्रीमियम फील और परफॉर्मेंस चाहते हैं तो Taigun पर विचार कर सकते हैं.