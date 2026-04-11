हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोVolkswagen Taigun Facelift या Maruti Victoris: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे? खरीदनें से पहले जानें अंतर

Volkswagen Taigun Facelift या Maruti Victoris: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे? खरीदनें से पहले जानें अंतर

Volkswagen Taigun Facelift और Maruti Victoris दोनों ही अपनी-अपनी जगह बेहतरीन SUV हैं. आइए जानें कौन सी कार ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ आती है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 11 Apr 2026 08:43 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में मिड साइज SUV सेगमेंट में मुकाबला लगातार बढ़ता जा रहा है. हाल ही में Volkswagen ने अपनी Taigun Facelift को पेश किया है, जिसका सीधा मुकाबला Maruti Suzuki Victoris से माना जा रहा है. दोनों ही SUV अपने-अपने तरीके से मजबूत हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपके लिए कौन बेहतर विकल्प हो सकता है. अगर आप नई SUV खरीदने का सोच रहे हैं, तो इंजन, फीचर्स और कीमत के आधार पर सही फैसला लेना जरूरी है. आइए दोनों के बीच का अंतर विस्तार से समझते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे?

Volkswagen Taigun Facelift इंजन के मामले में ज्यादा पावरफुल विकल्प देती है. इसमें दो पेट्रोल इंजन मिलते हैं. पहला 1.5 लीटर TSI इंजन है, जो 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. दूसरा 1.0 लीटर TSI इंजन है, जो 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क देता है. इसके साथ मैनुअल, ऑटोमैटिक और DSG जैसे कई ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं. वहीं Maruti Victoris में 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, जो कम पावर देता है लेकिन माइलेज के मामले में बेहतर माना जाता है. खास बात ये है कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और CNG का विकल्प भी मिलता है, जिससे फ्यूल की बचत होती है. अगर आपको ज्यादा पावर और ड्राइविंग का मजा चाहिए तो Taigun बेहतर है, लेकिन अगर आप माइलेज और कम खर्च चाहते हैं तो Victoris सही विकल्प हो सकती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

फीचर्स के मामले में दोनों SUV काफी एडवांस हैं. Volkswagen Taigun Facelift में LED हेडलाइट, कनेक्टेड टेल लाइट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट और 40 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. इसके साथ एंबिएंट लाइट और बेहतर इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है. दूसरी तरफ Maruti Victoris भी फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है. इसमें पैनोरमिक सनरूफ, एलेक्सा वॉयस असिस्टेंट, डॉल्बी साउंड सिस्टम और 35 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स और मॉडर्न इंटीरियर भी दिया गया है. अगर आप ज्यादा टेक्नोलॉजी और कनेक्टेड फीचर्स चाहते हैं तो Victoris थोड़ा आगे नजर आती है, लेकिन सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी में Taigun मजबूत मानी जाती है.

कीमत में कौन है ज्यादा वैल्यू फॉर मनी?

Volkswagen Taigun Facelift की कीमत अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन इसके पुराने मॉडल की कीमत 11.42 लाख रुपये से शुरू होती थी. ऐसे में नए मॉडल की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है. वहीं Maruti Victoris की कीमत 10.49 लाख रुपये से शुरू होकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है. अगर आपका बजट कम है तो Victoris सही रहेगी, लेकिन अगर आप प्रीमियम फील और परफॉर्मेंस चाहते हैं तो Taigun पर विचार कर सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः भारत में बदला ट्रेंड! CNG कारों की डिमांड हाई, EV की रफ्तार तेज, जानें पेट्रोल-डीजल का हाल

Published at : 11 Apr 2026 08:43 AM (IST)
Tags :
Best Mid Size SUV India Taigun Vs Victoris Comparison Volkswagen Taigun Facelift Vs Maruti Victoris
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Volkswagen Taigun Facelift या Maruti Victoris: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे? खरीदनें से पहले जानें अंतर
Volkswagen Taigun Facelift या Maruti Victoris: इंजन और परफॉर्मेंस में कौन आगे? खरीदनें से पहले जानें अंतर
ऑटो
Ather Energy ने बढ़ाया अपना नेटवर्क! खोल दिए 700 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर, Ola की बढ़ी टेंशन
Ather Energy ने बढ़ाया अपना नेटवर्क! खोल दिए 700 से ज्यादा एक्सपीरियंस सेंटर, Ola की बढ़ी टेंशन
ऑटो
4 साल बाद दमदार वापसी! नए अवतार में लॉन्च हुई Bajaj Pulsar 180, जानें फीचर्स और कीमत
4 साल बाद दमदार वापसी! नए अवतार में लॉन्च हुई Bajaj Pulsar 180, जानें फीचर्स और कीमत
ऑटो
भारत में आई Mercedes की खास लग्जरी कार, सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलेगा खरीदने का मौका
भारत में आई Mercedes की खास लग्जरी कार, सिर्फ लिमिटेड लोगों को मिलेगा खरीदने का मौका
Advertisement

वीडियोज

'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
शांतिपथ पर लेबनान वाला 'डायवर्जन'
Voter List में Mamata Banerjee या EC का 'खेला'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Iran Peace Talks: पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान की बातचीत युद्ध खत्म करेगी या बढ़ाएगी? जानें अब तक के 10 अपडेट
पाकिस्तान में होने वाली अमेरिका-ईरान की बातचीत युद्ध खत्म करेगी या बढ़ाएगी? जानें अब तक के 10 अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Tragedy: मथुरा हादसे का पहले वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
मथुरा हादसे का पहले वीडियो आया सामने, नाव पलटने से पहले भजन-कीर्तन कर रहे थे श्रद्धालु
विश्व
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
NASA के Artemis II ने रचा इतिहास, चंद्रमा की ऐतिहासिक 10 दिवसीय यात्रा के बाद धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री
बॉलीवुड
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस, सामने आई Inside वीडियो
अनंत अंबानी के बर्थडे में भजन-कीर्तन में डूबे दिखे रणवीर सिंह से गौरी खान, जाह्नवी कपूर ने किया गरबा डांस
आईपीएल 2026
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
RCB के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंद में ठोकी फिफ्टी, राजस्थान ने बनाया पावरप्ले का सबसे बड़ा स्कोर
विश्व
US Iran Peace Talks In Islamabad: होर्मुज स्ट्रेट कब पूरी तरह खुलेगा? पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत से पहले ट्रंप ने दिया जवाब
होर्मुज स्ट्रेट कब पूरी तरह खुलेगा? पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बातचीत से पहले ट्रंप ने दिया जवाब
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening Tips: गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
गर्मी में बाजार की भीड़ से बचें, घर के छोटे से कोने में उगाएं अपनी पसंद की 15 सब्जियां
लाइफस्टाइल
Hot Dog Health Risk: क्या सच में एक हॉट डॉग खाने से कम हो जाते हैं जिंदगी के 36 मिनट? जानें रिसर्च का सच
क्या सच में एक हॉट डॉग खाने से कम हो जाते हैं जिंदगी के 36 मिनट? जानें रिसर्च का सच
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
ENT LIVE
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
Dacoit: Ek Prem Katha Review: Mrunal Thakur, Adivi Sesh Anurag Kashyap ने दिल जीत लिया
ENT LIVE
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
समय रैना का धमाकेदार comeback: “Still Alive” video में Balraj, Ranveer Allahbadia और India’s Got Talent controversy पर खुलासा
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Embed widget