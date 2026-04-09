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हिंदी न्यूज़ऑटोVolkswagen Taigun Facelift की एंट्री आज: नया लुक और एडवांस फीचर्स से होगी लैस

Volkswagen Taigun Facelift की एंट्री आज: नया लुक और एडवांस फीचर्स से होगी लैस

Volkswagen Taigun Facelift एक शानदार अपडेट के साथ एंट्री बाजार में एंट्री करने जा रही है. आइए इसके नए फीचर्स, डिजाइन बदलाव, इंजन और संभावित कीमत पर नजर डालते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 09 Apr 2026 12:01 PM (IST)
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Volkswagen भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर मिड साइज SUV Taigun का नया फेसलिफ्ट वर्जन आज यानी 9 april 2026 को लॉन्च करने जा रही है. कंपनी पहले से ही इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है और अब इस नए अपडेट के साथ ग्राहकों को और बेहतर एक्सपीरियंस देने की तैयारी कर रही है. नई Taigun Facelift में डिजाइन और फीचर्स दोनों में बदलाव देखने को मिलेंगे. हालांकि इंजन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी और आरामदायक फीचर्स के साथ इसे और अट्रैक्टिव बनाया गया है. 

डिजाइन में दिखेंगे नए बदलाव

Volkswagen Taigun Facelift के लुक में काफी सुधार किया गया है, जिससे यह पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखाई देगी. इसमें नई डिजाइन की हेडलाइट्स दी गई हैं, जो SUV को शार्प लुक देती हैं. साथ ही फ्रंट बंपर और ग्रिल को भी नया डिजाइन दिया गया है, जिससे गाड़ी और अट्रैक्टिव लगती है. इस बार कंपनी ने इसमें इलुमिनेटेड लोगो और कनेक्टेड LED DRLs का इस्तेमाल किया है. पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललाइट्स को नए डिजाइन में पेश किया गया है, जिससे SUV का लुक और स्टाइलिश हो गया है. 

नए फीचर्स से होगी और भी खास

नई Taigun Facelift में कई नए और एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा. इसमें 10.25 इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है, जो यूजर को आसान और स्मार्ट कंट्रोल देता है. इसके साथ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और रियर सीट पर मसाज फीचर जैसे आरामदायक फीचर्स भी मिल सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इसमें Level-2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) भी दिया जा सकता है, जिससे सेफ्टी का स्तर काफी बढ़ जाएगा.

इंजन में नहीं होगा बदलाव

जहां डिजाइन और फीचर्स में बदलाव किए गए हैं, वहीं इंजन में कंपनी ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है. नई Taigun Facelift में वही पुराने और दमदार इंजन ऑप्शन दिए जाएंगे. इसमें 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा. दोनों इंजन अच्छे परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलेगा, जिससे ड्राइवर अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं.

संभावित कीमत क्या होगी?

Volkswagen ने अभी तक Taigun Facelift की कीमत का खुलासा नहीं किया है. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसकी कीमत मौजूदा मॉडल के आसपास ही रखी जाएगी. थोड़े बहुत नए फीचर्स के कारण कीमत में हल्का बदलाव हो सकता है.

यह भी पढ़ें:-

Explainer: 2026 होगा मिड-साइज SUVs का साल: जानें कौन सी गाड़ियां हुईं लॉन्च और अपकमिंग मॉडल्स?

Published at : 09 Apr 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Volkswagen SUV India Volkswagen Taigun Facelift 2026 Taigun Facelift Features
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