अब EV चार्ज की टेंशन खत्म! ये ऐप्स बताएंगे कहां मौजूद हैं चार्जिंग स्टेशन? जानिए डिटेल्स

भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता हमेशा एक ही रहती है कि लंबे सफर में चार्जिंग कहां और कैसे मिलेगी? इसी समस्या को आसान बनाने के लिए अब कई मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं, जो EV ड्राइवर को हाईवे और लंबी यात्रा के दौरान सही चार्जिंग स्टेशन ढूंढने, रूट प्लान करने में मदद करते हैं. ये ऐप्स EV मालिकों के लिए रेंज एंग्जायटी यानी बैटरी खत्म होने के डर को काफी हद तक कम कर रहे हैं.

भारत में लंबे सफर के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले EV चार्जिंग ऐप्स में PlugShare, Statiq, Tata Power EZ Charge, ChargeZone और अन्य कई नेटवर्क शामिल हैं. इन ऐप्स की मदद से ड्राइवर अपने रास्ते में आने वाले सभी चार्जिंग पॉइंट्स देख सकते हैं, यह भी जान सकते हैं कि कौन सा चार्जर काम कर रहा है, किस पर वेटिंग है और कौन सा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है? खास बात यह है कि ये ऐप्स रियल-टाइम जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि सफर के दौरान कोई परेशानी न हो.

कैसे काम करते हैं ऐप?

हाईवे ट्रिप्स के लिए सबसे जरूरी फीचर रूट प्लानिंग होता है. इसका मतलब है कि ऐप आपकी कार की बैटरी रेंज को ध्यान में रखकर बीच-बीच में ऐसे चार्जिंग स्टेशन दिखाता है जहां आप रुककर चार्ज कर सकें. उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली से जयपुर या मुंबई से पुणे जा रहे हैं तो ऐप आपको यह बता सकता है कि किस जगह पर रुकना सेफ और सही रहेगा. इससे लंबी दूरी की EV यात्रा पहले से ज्यादा आसान हो गई है.

क्या है इन ऐप्स का बड़ा फायदा?

इन ऐप्स का एक और बड़ा फायदा यह है कि ये सिर्फ चार्जिंग स्टेशन ही नहीं दिखाते, बल्कि उनकी सुविधाओं की जानकारी भी देते हैं. जैसे कि वहां फास्ट DC चार्जर है या स्लो AC चार्जर, स्टेशन चालू है या बंद और वहां पेमेंट कैसे किया जा सकता है. कुछ ऐप्स में तो यह भी फीचर होता है कि आप पहले से स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे पहुंचने पर इंतजार नहीं करना पड़ता.

इन सभी सुविधाओं के बावजूद भारत में EV चार्जिंग नेटवर्क अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है. कई बार ऐप पर दिखने वाले स्टेशन मौके पर काम नहीं करते या वहां पहुंचने पर तकनीकी समस्या मिलती है. इसी वजह से EV ड्राइवर अक्सर एक से ज्यादा ऐप्स अपने फोन में रखते हैं ताकि किसी एक पर निर्भर न रहना पड़े. यही वजह है कि लंबी यात्रा में सही प्लानिंग अभी भी बहुत जरूरी है.

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