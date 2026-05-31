अब मौके पर ही UPI के जरिए चालान भरेंगे आप, दफ्तर या वेबसाइट पर जाने की नहीं जरूरत

दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब चालान भरना पहले से कहीं ज्यादा आसान होने वाला है. ई-चालान सिस्टम में बड़ा तकनीकी बदलाव किया गया है, जिससे अब लोगों को चालान जमा करने के लिए अलग से दफ्तर या वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नई व्यवस्था के तहत ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर ही डिजिटल तरीके से चालान काट सकेंगे और वाहन चालक वहीं तुरंत उसका भुगतान भी कर सकेंगे.

इस नई पहल के तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 1,500 नई मॉडर्न ई-चालान मशीनें अपने फील्ड अधिकारियों को दी हैं. ये मशीनें हैंडहेल्ड डिवाइस की तरह काम करती हैं, जिन्हें ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर चलेंगे. अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो पुलिसकर्मी उसी समय चालान जारी कर सकेंगे और चालक तुरंत उसका भुगतान भी कर सकेगा.

चालान भरने के लिए कैश की जरूरत नहीं

सबसे बड़ी सुविधा यह है कि अब चालान भरने के लिए कैश रखने की जरूरत नहीं होगी. लोग UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए सीधे मौके पर भुगतान कर सकेंगे. इससे पूरी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी. पहले कई लोगों को चालान भरने के लिए बाद में ऑनलाइन पोर्टल पर जाना पड़ता था या भुगतान में देरी हो जाती थी, लेकिन अब यह काम कुछ ही मिनटों में पूरा हो सकेगा.

नई मशीनों में कई आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं. ये डिवाइस तुरंत चालान जनरेट कर सकती हैं, भुगतान की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर सकती हैं और नियम तोड़ने वाले व्यक्ति की फोटो भी रिकॉर्ड कर सकती हैं. इसके अलावा अगर किसी वाहन को टो किया जाता है, तो वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तुरंत संदेश भेजा जा सकता है. इससे रिकॉर्ड रखने और कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ेगी.

UPI के जरिए कर सकेंगे पेमेंट

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस सिस्टम को Bharat Bill Payment System (BBPS) से भी जोड़ दिया है. इसका फायदा यह होगा कि लोग किसी भी UPI ऐप के जरिए अपने पुराने और नए दोनों प्रकार के कंपाउंडेबल चालानों का भुगतान आसानी से कर सकेंगे. इससे चालान भुगतान की प्रक्रिया और अधिक सरल और डिजिटल हो जाएगी.

इस नई व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी गई है. उन्हें नई मशीनों के संचालन, डिजिटल भुगतान प्रक्रिया और शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी दी गई है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

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