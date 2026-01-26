फॉक्सवैगन ने भारत में अपनी नई 7-सीटर प्रीमियम SUV Volkswagen Tayron R-Line का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. इस SUV की असेंबली महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित प्लांट में की जा रही है. कंपनी ने पुष्टि की है कि इसे भारतीय बाजार में 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा. टायरोन आर-लाइन के साथ फॉक्सवैगन एक बार फिर तीन-रो SUV सेगमेंट में वापसी करने जा रही है, जिससे ब्रांड की प्रीमियम मौजूदगी और मजबूत होगी.

इंजन और प्लेटफॉर्म की डिटेल

Volkswagen Tayron R-Line को MQB EVO प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जो पहले से Tiguan R-Line में इस्तेमाल हो चुका है. हालांकि, इसमें ज्यादा स्पेस देने के लिए व्हीलबेस को 109 मिमी बढ़ाकर 2,789 मिमी कर दिया गया है. इसमें 2.0 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 204 हॉर्सपावर और 320 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इंजन को 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है और इसमें ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलने की भी उम्मीद है.

डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स

डिजाइन के मामले में Tayron R-Line काफी हद तक Tiguan जैसी दिखती है, लेकिन इसमें खास R-Line स्टाइलिंग और प्रीमियम लाइटिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं. इसके इंटीरियर में 15 इंच का बड़ा टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और 30 रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है. आगे की लेदर सीटों में वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन दिया गया है, जिससे लंबी जर्नी ज्यादा आरामदायक बनती हैं.

सेफ्टी, कीमत और मुकाबला

सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल 2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स मिलने की उम्मीद है. यूरो NCAP क्रैश टेस्ट में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है. भारत में इसकी अनुमानित कीमत करीब 50 लाख रुपये हो सकती है. लॉन्च के बाद यह Skoda Kodiaq, Toyota Fortuner, Jeep Meridian और MG Majestor को टक्कर देगी.

