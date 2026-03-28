50 हजार छंटनी क्यों करने की तैयारी कर रही फॉक्सवैगन, जानें क्यों बढ़ रहीं कंपनी की दिक्कतें?

आज के समय में दुनिया की बड़े ऑटोमेकर्स भी इकॉनॉमिक प्रेशर और बदलती टेक्नोलॉजी के चलते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. इसका बड़ा उदाहरण जर्मन कंपनी Volkswagen है. कंपनी ने हाल ही में बड़ा फैसला करते हुए हजारों कर्मचारियों की छंटनी प्लान की है, जिससे ऑटो इंडस्ट्री में हलचल मच गई है. आइए जानते हैं कि हैं आखिर कंपनी ऐसा कदम क्यों उठाने जा रही है?

Volkswagen आने वाले कुछ सालों में 50 हजार नौकरियां खत्म करने की योजना बना रही है और यह कटौती जर्मनी में 2030 तक की जाएगी. कंपनी के मुताबिक, यह फैसला अचानक नहीं है बल्कि लंबे समय से चल रहे इकॉनॉमिक और बिजनेस दबाव का नतीजा है.

क्या है इस फैसले के पीछे वजह?

इतना ही नहीं इस फैसले की सबसे बड़ी वजह कंपनी के प्रॉफिट में भारी गिरावट भी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, Volkswagen का प्रॉफिट पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है. इसमें 40 फीसदी से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, जो पिछले कई सालों में सबसे खराब स्थिति मानी जा रही है.

इसके अलावा कंपनी को चीन जैसे बड़े बाजार में कॉम्पीटिशन का सामना करना पड़ रहा है. खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के क्षेत्र में चीनी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं जिससे Volkswagen की बिक्री पर असर पड़ा है. इसके साथ ही अमेरिका की इम्पोर्ट ड्यूटी और दुनिया में चल रही टेंशन भी कंपनी के लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं.

कैसे की जाएगी छंटनी?

वहीं दूसरी ओर, पूरी ऑटो इंडस्ट्री पेट्रोल-डीजल से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर तेजी से बढ़ रही है. इस बदलाव के लिए कंपनियों को नई टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और बैटरी पर भारी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जिससे खर्च काफी बढ़ गया है. ऐसे में Volkswagen अपने खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटाने का रास्ता अपना रही है. कंपनी का कहना है कि यह छंटनी धीरे-धीरे की जाएगी जिसमें ज्यादातर लोग रिटायरमेंट या अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ने के चलते बाहर होंगे, ताकि अचानक बड़े लेवल पर लोगों को नौकरी से बाहर न निकाला जाए.

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