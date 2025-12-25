हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटो215 KM रेंज और फास्ट चार्जिंग के साथ जल्द आ रही VinFast VF3, इस लग्जरी EV को देगी टक्कर, जानें कीमत

VinFast VF3 भारत में 215 KM रेंज, फास्ट चार्जिंग और एडवांस फीचर्स के साथ 2026 में लॉन्च होने वाली है. इसका सीधा मुकाबला MG Comet EV से होगा. आइए इसके सेफ्टी फीचर्स और कीमत के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Dec 2025 10:29 AM (IST)
Preferred Sources

वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी VinFast भारतीय बाजार में एंट्री की तैयारी कर रही है. कंपनी साल 2026 में अपनी सबसे छोटी और सस्ती इलेक्ट्रिक कार VinFast VF3 को लॉन्च कर सकती है. यह कार खासतौर पर शहर में रोजाना चलने के लिए डिजाइन की गई है. इसका सीधा मुकाबला MG Comet EV से होगा, जो पहले से इस सेगमेंट में मौजूद है. VinFast VF3 उन लोगों के लिए होगी जो कम बजट में अच्छी रेंज और नए फीचर्स वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं.

डिजाइन और लुक कैसा होगा?

  • VinFast VF3 एक माइक्रो इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसकी लंबाई 3.19 मीटर होगी. इसका डिजाइन बॉक्सी और अट्रैक्टिव होगा, जिससे यह देखने में काफी अलग लगेगी. कार में 2-डोर सेटअप मिलेगा, जो इसे छोटा और कॉम्पैक्ट बनाता है. आगे की तरफ LED हेडलैंप्स और साफ-सुथरी डिजाइन दी जाएगी. इसके बावजूद यह कार प्रैक्टिकल रहेगी, क्योंकि इसमें 285 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा, जो शहर में चलाने के लिए काफी है.

बैटरी, रेंज और चार्जिंग

  • VinFast VF3 में 18.64 kWh की लिथियम-आयन बैटरी दी जा सकती है. यह बैटरी रियर इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देगी, जो 41 PS की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी. यह कार 0 से 50 kmph की स्पीड सिर्फ 5.3 सेकंड में पकड़ सकती है. एक बार फुल चार्ज होने पर यह करीब 210 से 215 किलोमीटर तक चल सकती है. फास्ट चार्जर से इसे 10 से 70 प्रतिशत तक चार्ज करने में सिर्फ 36 मिनट लगेंगे, जबकि घर पर चार्ज करने में करीब 8 घंटे लग सकते हैं.

फीचर्स और सेफ्टी

  • इस कार में 10-इंच का टचस्क्रीन सिस्टम मिलेगा, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट होगा. इसके अलावा वॉयस कमांड और कनेक्टेड कार फीचर्स भी मिल सकते हैं. सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग, ABS के साथ EBD, हिल होल्ड और 360 डिग्री कैमरा दिया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें ADAS फीचर्स भी मिल सकते हैं, जो इस सेगमेंट में नया होगा.

कीमत और लॉन्च डेट

  • VinFast VF3 को भारत में 2026 की पहली छमाही में लॉन्च किया जा सकता है. इसकी कीमत लगभग 7.50 लाख से 12 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है. इस कीमत पर ये MG Comet EV और Tata Tiago EV को सीधी टक्कर देगी.

VinFast VF3 EV MG Comet EV Competitor Small Electric Car India Budget EV
