Nexon से लेकर Creta की टेंशन बढ़ाने आ रही Kia Seltos 2026, नए साल में होगी लॉन्च, जानें कीमत

नया साल 2026 कार बाजार के लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसकी शुरुआत Kia Seltos के नए मॉडल से होगी. किआ की नई जनरेशन Seltos 2 जनवरी 2026 को लॉन्च होने जा रही है और यही साल की पहली कार होगी. कंपनी पहले ही इसके डिजाइन और फीचर्स दिखा चुकी है, अब बस कीमत का इंतजार है. लॉन्च के बाद यह SUV सीधे तौर पर Hyundai Creta, Maruti Grand Vitara और Tata Nexon जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी.

कीमत और बुकिंग की जानकारी

नई Kia Seltos की बुकिंग पूरे भारत में 25,000 में शुरू हो चुकी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका बेस वेरिएंट लगभग मौजूदा मॉडल की कीमत के आसपास ही रखा जा सकता है, जो करीब 10.79 लाख है. वहीं टॉप वेरिएंट की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसकी कीमत लगभग 20 लाख तक जा सकती है. कंपनी जनवरी 2026 के मध्य से इसकी डिलीवरी शुरू कर सकती है.

डिजाइन में क्या बदला है?

नई Seltos पहले से ज्यादा बड़ी और चौड़ी हो गई है, जिससे इसका लुक और भी मजबूत लगता है. इसका डिजाइन Kia Telluride से इंस्पायर्ड है. सामने की तरफ नई ग्रिल, चौकोर हेडलैंप और नए LED लाइट्स दिए गए हैं. साइड में नए अलॉय व्हील और फ्लश फिटिंग डोर हैंडल मिलते हैं. पीछे की तरफ नए LED टेललैंप SUV को प्रीमियम लुक देते हैं.

केबिन पहले से ज्यादा लग्जरी

इस बार Seltos का केबिन और ज्यादा मॉडर्न बनाया गया है. इसमें बड़ा टचस्क्रीन सिस्टम, डिजिटल मीटर और अलग डिस्प्ले दिया गया है. टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जिंग और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. बेस मॉडल में भी डेली यूज के लिए जरूरी फीचर्स दिए गए हैं.

इंजन

इंजन के मामले में Kia ने कोई बदलाव नहीं किया है. इसमें पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्प मिलेंगे, जो पहले से ही भरोसेमंद हैं. मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, जिससे ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से गाड़ी चुन सकते हैं.

