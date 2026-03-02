2 लाख की डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जानिए हिसाब

हुंडई क्रेटा देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक है. अगर आप नई Creta खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें, आप इस गाड़ी को फाइनेंस भी करा सकते हैं. आइए Hyundai Creta की On Road Price, Down Payment, EMI और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

नोएडा में Hyundai Creta की शुरुआती कीमत 10,72,589 से शुरू होती है. इसके साथ लगभग 1,25,335 RTO शुल्क, 54,995 इंश्योरेंस और 11,525 अन्य चार्ज जुड़कर कुल ऑन रोड कीमत करीब 12,64,444 रुपये होती है.

क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब?

अगर आप Hyundai Creta खरीदते समय 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं. बाकी की राशि यानी 10,64,444 रुपये पर आपको कार लोन लेना होगा. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक आपको यह लोन लगभग 10% ब्याज दर पर दे सकता है. अगर लोन की अवधि 5 साल (60 महीने) की है, तो आपकी EMI लगभग 22,616 रुपये बनेगी.

इस अवधि में आप कुल 15,56,977 रुपये चुकाएंगे. इसमें आपकी डाउन पेमेंट और करीब 2,92,533 रुपये ब्याज शामिल हैं. अगर आपकी मासिक सैलरी 70,000 से 80,000 रुपये के बीच है, तो Creta की EMI आपके बजट में आसानी से फिट हो सकती है.

Hyundai Creta का इंटीरियर और फीचर्स

Hyundai Creta में लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसके साथ ही 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, Bose का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन ऑटोमैटिक AC, वायरलेस फोन चार्जर और कीलेस एंट्री जैसी सुविधाएं दी गई हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2, ABS, EBD, ESP और TPMS जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

इंजन और माइलेज

Hyundai Creta तीन इंजन ऑप्शन- (1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन,1.5-लीटर डीजल इंजन में आती है. माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी 21-22 kmpl तक है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक बेहतर विकल्प बनाता है.

Hyundai Creta का मुकाबला

भारतीय बाजार में Hyundai Creta का मुकाबला कई पॉपुलर SUVs से है, जिनमें Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG Astor और Nissan की नई SUV शामिल हैं. Kia Seltos पर भी GST कट का असर पड़ा है, जिससे इसकी कीमत 39,624 से 75,371 तक घट गई है. खासकर X-Line वेरिएंट लगभग 3.67% सस्ता हो गया है. इस वजह से अब Creta और Seltos दोनों ही SUVs और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही हैं.

