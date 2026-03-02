हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो2 लाख की डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जानिए हिसाब

2 लाख की डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जानिए हिसाब

Hyundai Creta भारतीय बाजार की सबसे भरोसेमंद और स्टाइलिश SUVs में से एक है. आइए गाड़ी की ऑन-रोड कीमत और डाउन पेमेंट के हिसाब के बारे में सारी डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 02 Mar 2026 09:58 AM (IST)
Preferred Sources

हुंडई क्रेटा देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली SUVs में से एक है. अगर आप नई Creta खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है. जरूरी नहीं है कि आप इसे फुल पेमेंट देकर खरीदें, आप इस गाड़ी को फाइनेंस भी करा सकते हैं. आइए Hyundai Creta की On Road Price, Down Payment, EMI और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

नोएडा में Hyundai Creta की शुरुआती कीमत 10,72,589 से शुरू होती है. इसके साथ लगभग 1,25,335 RTO शुल्क, 54,995 इंश्योरेंस और 11,525 अन्य चार्ज जुड़कर कुल ऑन रोड कीमत करीब 12,64,444 रुपये होती है.

क्या रहेगा डाउन पेमेंट का हिसाब?

अगर आप Hyundai Creta खरीदते समय 2 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं. बाकी की राशि यानी 10,64,444 रुपये पर आपको कार लोन लेना होगा. अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो बैंक आपको यह लोन लगभग 10% ब्याज दर पर दे सकता है. अगर लोन की अवधि 5 साल (60 महीने) की है, तो आपकी EMI लगभग 22,616 रुपये बनेगी.

इस अवधि में आप कुल 15,56,977 रुपये चुकाएंगे. इसमें आपकी डाउन पेमेंट और करीब 2,92,533 रुपये ब्याज शामिल हैं. अगर आपकी मासिक सैलरी 70,000 से 80,000 रुपये के बीच है, तो Creta की EMI आपके बजट में आसानी से फिट हो सकती है.

Hyundai Creta का इंटीरियर और फीचर्स

Hyundai Creta में लग्जरी और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. इसमें 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है. इसके साथ ही 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, Bose का 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन ऑटोमैटिक AC, वायरलेस फोन चार्जर और कीलेस एंट्री जैसी सुविधाएं दी गई हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2, ABS, EBD, ESP और TPMS जैसे फीचर्स मौजूद हैं. 

इंजन और माइलेज

Hyundai Creta तीन इंजन ऑप्शन- (1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन,1.5-लीटर डीजल इंजन में आती है. माइलेज की बात करें तो कंपनी का दावा है कि इसका फ्यूल एफिशिएंसी 21-22 kmpl तक है, जो इसे अपने सेगमेंट में एक बेहतर विकल्प बनाता है.

Hyundai Creta का मुकाबला

भारतीय बाजार में Hyundai Creta का मुकाबला कई पॉपुलर SUVs से है, जिनमें Kia Seltos, Maruti Suzuki Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, MG Astor और Nissan की नई SUV शामिल हैं. Kia Seltos पर भी GST कट का असर पड़ा है, जिससे इसकी कीमत 39,624 से 75,371 तक घट गई है. खासकर X-Line वेरिएंट लगभग 3.67% सस्ता हो गया है. इस वजह से अब Creta और Seltos दोनों ही SUVs और ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही हैं.

यह भी पढ़ें:-

पेट्रोल की टेंशन खत्म! 1 लाख की डाउन पेमेंट पर MG Comet EV खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?

Published at : 02 Mar 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Hyundai Motors Hyundai Creta On EMI Hyundai Creta Finance Plan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
2 लाख की डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जानिए हिसाब
2 लाख की डाउन पेमेंट पर Hyundai Creta खरीदें तो कितनी बनेगी EMI? यहां जानिए हिसाब
ऑटो
24 KM माइलेज वाली Tata Nexon बनी बेस्ट सेलिंग SUV, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर
24 KM माइलेज वाली Tata Nexon बनी बेस्ट सेलिंग SUV, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर
ऑटो
पेट्रोल की टेंशन खत्म! 1 लाख की डाउन पेमेंट पर MG Comet EV खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?
पेट्रोल की टेंशन खत्म! 1 लाख की डाउन पेमेंट पर MG Comet EV खरीदें तो कितनी बनेगी EMI?
ऑटो
Maruti Brezza या Tata Nexon, रोजाना ऑफिस जाने के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर? जानें डिटेल्स
Maruti Brezza या Tata Nexon, रोजाना ऑफिस जाने के लिए कौन-सी गाड़ी खरीदना बेहतर?
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
विश्व
US Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
क्रिकेट
T-20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
T-20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
बिजनेस
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 17: 'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म, जानें- 17 दिनोंं का टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म
स्टॉक मार्केट
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
रिलेशनशिप
Alpine Divorce: ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget