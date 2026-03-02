ये हैं देश की सबसे सस्ती कारें, 28 दिनों में बिक गईं इतनी यूनिट्स, कीमत सिर्फ 3.49 लाख रुपये

भारतीय ग्राहकों के बीच हैचबैक कारों को काफी पसंद किया जाता है. पिछले महीने यानी फरवरी 2026 में कुल 10 हजार 238 यूनिट कारों की बिक्री की. जबकि ठीक 1 साल पहले फरवरी 2025 में दोनों हैचबैक ने मिलकर भारतीय मार्केट में 10 हजार 226 यूनिट कार सेल की थी. जीएसटी कटौती के बाद मारुति एस-प्रेसो और मारुति ऑल्टो देश की सबसे सस्ती कार मानी जाती हैं. आइए दोनों कारों की कीमत, फीचर्स और पावरट्रेन के बारे में जान लेते हैं.

Maruti Alto K10 के बेस मॉडल STD (पेट्रोल) की एक्स-शोरूम कीमत 3,69,900 रुपये है. दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 4,32,836 रुपये हो जाती है. यह STD, LXi, VXi और VXi Plus वेरिएंट में उपलब्ध है. ग्राहक अपने बजट और जरूरत के अनुसार सही मॉडल चुन सकते हैं.

मारुति ऑल्टो का माइलेज

Maruti Alto K10 में 1 लीटर डुअलजेट पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 67 PS पावर और 89 Nm टॉर्क देता है. इसे 5 स्पीड मैनुअल या 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ खरीदा जा सकता है. कंपनी के अनुसार यह पेट्रोल पर 24.39 kmpl और CNG पर 33.40 km/kg तक माइलेज देती है. Alto K10 में 7 इंच टचस्क्रीन, कीलेस एंट्री, सेमी डिजिटल मीटर, स्टीयरिंग कंट्रोल, डुअल एयरबैग, ABS के साथ EBD, रिवर्स कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर जैसे जरूरी फीचर्स मिलते हैं.

Maruti S-Presso की कीमत और फीचर्स

Maruti S-Presso की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.49 लाख रुपये है. इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत की बात करें तो यह 5.25 लाख रुपये एक्स-शोरूम है. एस-प्रेसो में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 68 PS की पावर और 89 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है. इसके अलावा CNG वेरिएंट भी उपलब्ध है, जिसमें इंजन 56.69 PS की पावर और 82.1 Nm का टॉर्क देता है. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट करीब 24 से 24.76 kmpl और CNG वेरिएंट 32.73 km/kg तक का माइलेज देता है.

