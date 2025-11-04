वियतनाम की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी Vinfast ने बिक्री के मामले में Tesla को पीछे छोड़ दिया है. कंपनी ने भारत में अक्तूबर महीने में 131 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, वहीं Tesla ने पिछले महीने कुल 40 यूनिट्स बेची हैं. इस तरह Vinfast भारत के टॉप 8 ईवी ब्रांड्स में शामिल हो गई है.

Vinfast की भारत में विस्तार की योजना

Vinfast ने भारत में अब तक 24 शोरूम खोले हैं, जो कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, सूरत, पुणे, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, नागपुर, आगरा, लुधियाना, जयपुर, कोच्चि, भुवनेश्वर, बड़ौदा और राजकोट जैसे शहरों में हैं. आने वाले समय में Vinfast लगभग 35 डीलरशिप तक विस्तार करने की योजना बना रही है.

विनफास्ट अपने EVs के लिए एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क बनाने की तैयारी में है. इसके लिए कंपनी ने RoadGrid और myTVS के साथ टाई-अप भी किया है. इस साल की शुरुआत में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कंपनी ने अपनी EVs को शो किया था.

टेस्ला की कारें Vinfast की तुलना में महंगी

भारत में कंपनी ने हाल ही में अपने VF6 और VF7 मॉडल लॉन्च किए हैं, जो पूरी तरह से बॉर्न-इलेक्ट्रिक ईवी हैं और दूसरी कारों की कीमतों को टक्कर देते हुए ही बाजार में उतारे गए हैं. दूसरी ओर, Tesla भारत में अपने वाहनों को इम्पोर्टेड रूट से लाई है, जिससे भारी कस्टम ड्यूटी लगने के कारण Model Y जैसी कारें स्थानीय रूप से असेंबल किए गए मॉडल्स की तुलना में काफी महंगी हो गई हैं.

टेस्ला को बिक्री में पीछे छोड़ने के बाद भी Vinfast ईवी की बिक्री अभी भी भारत के कुल ऑटोमोबाइल बाजार का छोटा हिस्सा है, लेकिन नए मॉडल्स के आने से यह बाजार तेजी से बढ़ रहा है. आने वाले समय में Vinfast और Tesla दोनों ही नए मॉडल्स भारत में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, जिनमें से कुछ को Vinfast ने ऑटो एक्सपो में पहले ही शो किया था.

