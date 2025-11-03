अगर आप गांव में चलाने के लिए एक भरोसेमंद 125cc बाइक तलाश रहे हैं, तो आपके पास दो शानदार विकल्प हैं — Hero Glamour 125 और Honda Shine 125. दोनों बाइक्स अपनी विश्वसनीयता, माइलेज और किफायती मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं. लेकिन सवाल यह है कि कच्चे रास्तों और रोजमर्रा के इस्तेमाल में कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर साबित होगी? आइए कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के आधार पर तुलना करते हैं.

कीमत और वैरिएंट की तुलना

125cc सेगमेंट में बजट हमेशा अहम होता है. इस मामले में Honda Shine थोड़ी सस्ती है, जबकि Hero Glamour अपने अतिरिक्त फीचर्स की वजह से “वैल्यू फॉर मनी” बाइक बन जाती है. Hero Glamour 125 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹82,000 से ₹88,000 के बीच है, जबकि Honda Shine की कीमत ₹79,800 से ₹85,000 तक जाती है. Glamour में Drum, Disc और Xtec तीन वैरिएंट हैं, वहीं Shine में Drum और Disc दो वैरिएंट मिलते हैं.

Hero Glamour का टॉप वेरिएंट थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल कंसोल, और LED लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं जो Honda Shine में उपलब्ध नहीं हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस: कौन ज्यादा दमदार?

दोनों बाइक्स में 125cc सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. Hero Glamour 125 का इंजन अधिक रिफाइंड और स्मूद है, जो 10.7 PS पावर और 10.4 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें कंपनी की i3S टेक्नोलॉजी (Idle Start-Stop System) दी गई है, जो रुक-रुक कर चलने वाले रास्तों में फ्यूल बचाने में मदद करती है.

दूसरी ओर, Honda Shine 125 भी 10.5 PS पावर और 11 Nm टॉर्क देती है. इसका इंजन लो-एंड टॉर्क पर अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे यह धीमी या ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी स्मूद चलती है. हालांकि, गियर शिफ्टिंग और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में Glamour थोड़ा आगे रहती है.

माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी

गांव में बाइक चलाने के लिए माइलेज एक अहम फैक्टर होता है. इस मामले में Hero Glamour बढ़त बनाती है. कंपनी का दावा है कि यह 65 kmpl तक माइलेज दे सकती है, जबकि रियल कंडीशन में यह करीब 55–60 kmpl तक का औसत देती है. वहीं, Honda Shine का क्लेम्ड माइलेज लगभग 55 kmpl है और वास्तविक माइलेज 50–55 kmpl तक मिलता है. Glamour की i3S फ्यूल-सेविंग तकनीक और हल्के वजन की वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी Shine से बेहतर है.

फीचर्स और राइड क्वालिटी

दोनों बाइक्स बेसिक फीचर्स में लगभग समान हैं, लेकिन Hero Glamour में कई आधुनिक एडिशन दिए गए हैं जो इसे Shine से आगे रखते हैं. Glamour में LED हेडलैंप, USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm है और 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर से राइड क्वालिटी स्मूद रहती है.

Honda Shine में साइलेंट स्टार्ट (ACG मोटर), CBS ब्रेकिंग सिस्टम, और USB चार्जिंग (नए वर्जन में) जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि Shine की सादगी और विश्वसनीयता इसे शहरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है.

अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादातर गांव या सेमी-रूरल इलाकों में है, जहाँ सड़के ऊबड़-खाबड़ हैं या रोजाना लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो Hero Glamour 125 आपके लिए बेहतर विकल्प है. यह बाइक माइलेज, ग्राउंड क्लीयरेंस और फीचर्स के मामले में Shine से आगे निकलती है.

वहीं, अगर आप शहरों में कम दूरी की आरामदायक राइड के लिए कोई रिलायबल बाइक चाहते हैं, तो Honda Shine 125 एक शांत, भरोसेमंद और टिकाऊ विकल्प साबित होगी.