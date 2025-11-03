हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोHonda Shine या Hero Glamour: गांव के रास्तों पर कौन सी बाइक है बेहतर विकल्प? जानें माइलेज और फीचर्स

Honda Shine या Hero Glamour: गांव के रास्तों पर कौन सी बाइक है बेहतर विकल्प? जानें माइलेज और फीचर्स

Hero Glamour 125 और Honda Shine 125 दोनों ही 125cc सेगमेंट की पॉपुलर बाइक्स हैं, लेकिन गांव के रास्तों, माइलेज और कीमत के हिसाब से कौन सी बेहतर है? आइए जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 Nov 2025 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आप गांव में चलाने के लिए एक भरोसेमंद 125cc बाइक तलाश रहे हैं, तो आपके पास दो शानदार विकल्प हैं — Hero Glamour 125 और Honda Shine 125. दोनों बाइक्स अपनी विश्वसनीयता, माइलेज और किफायती मेंटेनेंस के लिए जानी जाती हैं. लेकिन सवाल यह है कि कच्चे रास्तों और रोजमर्रा के इस्तेमाल में कौन सी बाइक ज्यादा बेहतर साबित होगी? आइए कीमत, इंजन, माइलेज और फीचर्स के आधार पर तुलना करते हैं.

कीमत और वैरिएंट की तुलना

125cc सेगमेंट में बजट हमेशा अहम होता है. इस मामले में Honda Shine थोड़ी सस्ती है, जबकि Hero Glamour अपने अतिरिक्त फीचर्स की वजह से “वैल्यू फॉर मनी” बाइक बन जाती है. Hero Glamour 125 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹82,000 से ₹88,000 के बीच है, जबकि Honda Shine की कीमत ₹79,800 से ₹85,000 तक जाती है. Glamour में Drum, Disc और Xtec तीन वैरिएंट हैं, वहीं Shine में Drum और Disc दो वैरिएंट मिलते हैं.

Hero Glamour का टॉप वेरिएंट थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल कंसोल, और LED लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं जो Honda Shine में उपलब्ध नहीं हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस: कौन ज्यादा दमदार?

दोनों बाइक्स में 125cc सिंगल-सिलेंडर, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन दिया गया है. Hero Glamour 125 का इंजन अधिक रिफाइंड और स्मूद है, जो 10.7 PS पावर और 10.4 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसमें कंपनी की i3S टेक्नोलॉजी (Idle Start-Stop System) दी गई है, जो रुक-रुक कर चलने वाले रास्तों में फ्यूल बचाने में मदद करती है.

दूसरी ओर, Honda Shine 125 भी 10.5 PS पावर और 11 Nm टॉर्क देती है. इसका इंजन लो-एंड टॉर्क पर अच्छा प्रदर्शन करता है, जिससे यह धीमी या ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी स्मूद चलती है. हालांकि, गियर शिफ्टिंग और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में Glamour थोड़ा आगे रहती है.

माइलेज और फ्यूल एफिशिएंसी

गांव में बाइक चलाने के लिए माइलेज एक अहम फैक्टर होता है. इस मामले में Hero Glamour बढ़त बनाती है. कंपनी का दावा है कि यह 65 kmpl तक माइलेज दे सकती है, जबकि रियल कंडीशन में यह करीब 55–60 kmpl तक का औसत देती है. वहीं, Honda Shine का क्लेम्ड माइलेज लगभग 55 kmpl है और वास्तविक माइलेज 50–55 kmpl तक मिलता है. Glamour की i3S फ्यूल-सेविंग तकनीक और हल्के वजन की वजह से इसकी फ्यूल एफिशिएंसी Shine से बेहतर है.

फीचर्स और राइड क्वालिटी

दोनों बाइक्स बेसिक फीचर्स में लगभग समान हैं, लेकिन Hero Glamour में कई आधुनिक एडिशन दिए गए हैं जो इसे Shine से आगे रखते हैं. Glamour में LED हेडलैंप, USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm है और 5-स्टेप एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर से राइड क्वालिटी स्मूद रहती है.

Honda Shine में साइलेंट स्टार्ट (ACG मोटर), CBS ब्रेकिंग सिस्टम, और USB चार्जिंग (नए वर्जन में) जैसे फीचर्स मिलते हैं. हालांकि Shine की सादगी और विश्वसनीयता इसे शहरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाती है.

 

अगर आपका इस्तेमाल ज़्यादातर गांव या सेमी-रूरल इलाकों में है, जहाँ सड़के ऊबड़-खाबड़ हैं या रोजाना लंबा सफर तय करना पड़ता है, तो Hero Glamour 125 आपके लिए बेहतर विकल्प है. यह बाइक माइलेज, ग्राउंड क्लीयरेंस और फीचर्स के मामले में Shine से आगे निकलती है.

वहीं, अगर आप शहरों में कम दूरी की आरामदायक राइड के लिए कोई रिलायबल बाइक चाहते हैं, तो Honda Shine 125 एक शांत, भरोसेमंद और टिकाऊ विकल्प साबित होगी.

 

ये भी पढ़ें:- GST बूस्टर का असर! एक महीने में Maruti, Tata और Mahindra ने तोड़े सेल्स रिकॉर्ड

Published at : 03 Nov 2025 05:20 PM (IST)
Tags :
Hero Glamour Hero Glamour 125 Vs Honda Shine 125 Best 125cc Bike
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
'तोड़ दी हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद और महाकाल मंदिर के लिए...', सुप्रीम कोर्ट में उज्जैन तकिया मस्जिद पर क्या बोला मुस्लिम पक्ष?
राजस्थान
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
न जाने राजस्थान को किसकी नजर लगी! एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
विराट-सचिन से सुंदर पिचाई तक, जानें टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर किस दिग्गज ने क्या कहा?
न्यूज़
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
EXPLIANED: 9 देशों के परमाणु बमों से 300 बार मिटेगी धरती! दुनियाभर में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की होड़ क्यों, क्या कुछ बड़ा होने वाला है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
Results
ICAI CA September Result 2025 : ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
ICAI CA इंटर और फाइनल परीक्षा के नतीजे घोषित, जानें कैसे देखें अपना स्कोर
हेल्थ
Bharti singh 2nd pregnancy: प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
प्रेग्नेंसी में प्रोटीन कम होना बच्चे के लिए कितना खतरनाक? भारती सिंह की इसी के चलते तबीयत हुई खराब
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget