हिंदी न्यूज़ऑटोMG और Tata Nexon EV को टक्कर देने आ रही VinFast, टेस्टिंग के दौरान नजर आई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV

MG और Tata Nexon EV को टक्कर देने आ रही VinFast, टेस्टिंग के दौरान नजर आई 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV

VinFast Limo Green भारत में टेस्टिंग के दौरान नजर आई है. यह 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV MG ZS EV और Tata Nexon EV को चुनौती देगी. आइए इसकी बैटरी, रेंज, फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स के बारे में जानते हैं.

Preferred Sources

भारत का इलेक्ट्रिक वाहन बाजार लगातार बढ़ रहा है और अब इस रेस में वियतनाम की ऑटो कंपनी VinFast भी उतरने की तैयारी में है. कंपनी अपनी पहली 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV VinFast Limo Green को भारत में लॉन्च करने जा रही है. ये कार सीधे MG ZS EV, Tata Nexon EV और आने वाली Mahindra XEV 9S जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी. हाल ही में यह SUV भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान दिखाई दी है, जिससे इसके लॉन्च की तैयारी साफ नजर आ रही है.


दमदार डिजाइन और बड़े साइज के साथ फैमिली फ्रेंडली SUV

  • VinFast Limo Green का डिजाइन मॉडर्न और अट्रैक्टिव है. यह एक बड़ी इलेक्ट्रिक MPV है, जिसकी लंबाई करीब 4.7 मीटर है. चौड़ी बॉडी और 18-इंच अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं. इसमें LED हेडलाइट्स, DRLs और क्लीन फ्रंट प्रोफाइल दिया गया है जो इसे स्टाइलिश बनाता है. SUV के कलर ऑप्शंस में Limo Red, Silver, Black और Yellow शामिल हैं. 170 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ यह कार भारतीय सड़कों पर आराम से चल सकती है. डिजाइन के लिहाज से यह MG ZS EV और Kia Carens Clavis EV जैसी गाड़ियों से काफी अलग दिखती है.


बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

  • इस SUV में 60.13 kWh की लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 450 किलोमीटर की रेंज देती है. इसमें 204 bhp की इलेक्ट्रिक मोटर और 280 Nm टॉर्क मिलता है, जिससे यह कार स्मूद और पावरफुल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है. ये SUV फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) सिस्टम पर बेस्ड है और इसमें इको, कम्फर्ट और स्पोर्ट तीन ड्राइविंग मोड दिए गए हैं. कंपनी के अनुसार, फास्ट DC चार्जर से इसे 10% से 70% तक चार्ज होने में सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है. रेंज और चार्जिंग टाइम को देखते हुए यह SUV लंबे सफर के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है.

लग्जरी फीचर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी

  • VinFast Limo Green के इंटीरियर को खास तौर पर फैमिली कम्फर्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर, एयर प्यूरीफायर और ABS, EBD, हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसी सुरक्षा सुविधाएं भी मिलती हैं.

लॉन्च टाइमलाइन और कीमत

  • VinFast भारत में पहले अपने VF6 और VF7 मॉडल्स सितंबर 2025 में लॉन्च करेगी. इसके बाद Limo Green को भी जल्द पेश किया जा सकता है. कंपनी दिसंबर 2025 तक देशभर में 35 डीलरशिप खोलने की योजना बना रही है. अनुमान है कि Limo Green की कीमत ₹18 लाख से ₹25 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच होगी. अगर ऐसा होता है, तो यह SUV भारतीय बाजार में MG ZS EV और Tata Nexon EV के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है, खासकर उन ग्राहकों के लिए जो एक प्रीमियम 7-सीटर इलेक्ट्रिक फैमिली कार खरीदना चाहते हैं.

30,000 हजार रुपये महीने की सैलरी में कौन सी गाड़ी खरीदी जा सकती है? जानें मोस्ट अफोर्डेबल कारों की लिस्ट

 

