टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुई Kia Syros EV, मिलेंगे कई एडवांस फीचर्स, जानें कब हो सकती है लॉन्च?

Kia Syros EV को हाल ही में भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. माना जा रहा है कि यह नई इलेक्ट्रिक SUV साल 2026 तक भारतीय बाजार में लॉन्च हो सकती है. टेस्टिंग के समय गाड़ी पूरी तरह से कवर में थी, लेकिन फिर भी इसके कुछ डिजाइन संकेत साफ नजर आए. बताया जा रहा है कि इसका लुक पेट्रोल मॉडल से थोड़ा अलग होगा. इसमें नई फ्रंट लाइटिंग, अलग बंपर डिजाइन और खास तरह के व्हील्स दिए जा सकते हैं, जो आमतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखे जाते हैं.

गाड़ी के पीछे की तरफ भी नया लैंप डिजाइन देखने को मिल सकता है. कंपनी का बैज भी ढका हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें खास इलेक्ट्रिक ब्रांडिंग होगी. कुल मिलाकर इसका साइज और बॉडी स्टाइल मौजूदा Syros जैसा ही रह सकता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक मॉडल के अनुसार कुछ अलग डिजाइन एलिमेंट जोड़े जाएंगे.

प्लेटफॉर्म और बैटरी

Kia Syros EV को कंपनी के छोटे या मिड साइज की इलेक्ट्रिक SUV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है. संभावना है कि Kia भारत में इसके लिए लोकल प्रोडक्शन पर ध्यान दे. इससे कीमत को कंट्रोल में रखने में मदद मिल सकती है और यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है. हालांकि अभी तक कंपनी ने आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 42 kWh और 49 kWh बैटरी पैक का विकल्प मिल सकता है. इसकी एक बार फुल चार्ज होने पर रेंज 360 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह रोजाना शहर में चलाने और लंबी दूरी की जर्नी के लिए अच्छा विकल्प बन सकती है. इलेक्ट्रिक सेगमेंट में यह Hyundai, Tata और MG जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

लॉन्च टाइमलाइन

Kia भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टफोलियो को तेजी से बढ़ा रही है. इसी योजना के तहत Syros EV को 2026 तक लॉन्च किया जा सकता है. माना जा रहा है कि यह मॉडल कंपनी की नई इलेक्ट्रिक सीरीज का हिस्सा होगा. लॉन्च के बाद यह SUV कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक सेगमेंट में अपनी जगह बना सकती है.

ये भी पढ़ें: 24 KM माइलेज वाली Tata Nexon बनी बेस्ट सेलिंग SUV, जानें किन गाड़ियों को देती है टक्कर