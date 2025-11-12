Cheapest Cars In India 2025: कार खरीदने के लिए आपकी सैलरी का हाई-फाई होना जरूरी नहीं है. आप 30,000 रुपये की सैलरी में भी नई गाड़ी खरीद सकते हैं. कार लोन पर नई गाड़ी खरीदी जा सकती है, जिसमें आप अपनी सैलरी में से हर महीने की EMI बनवा सकते हैं. खर्चों के मुताबिक चार, पांच या छह साल के लिए लोन लेकर आप 30 हजार रुपये की सैलरी में भी गाड़ी खरीद सकते हैं. इस सैलरी में आप पांच लाख रुपये की रेंज में गाड़ी खरीद सकते हैं.

मारुति ऑल्टो के10 (Maruti Alto K10)

मारुति सुजुकी की सबसे सस्ती कार ऑल्टो के10 है. ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों पावरट्रेन ऑप्शन के साथ मार्केट में है. मारुति की इस कार के 8 वेरिएंट मार्केट में शामिल हैं. इस गाड़ी में K10 C इंजन लगा है, जिससे 5,600 rpm पर 50.4 kW की पावर मिलती है और 3,400 rpm पर 91.1 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. मारुति ऑल्टो के10 की एक्स-शोरूम प्राइस 3,69,900 रुपये से शुरू है.

रेनॉ क्विड (Renault Kwid)

रेनॉ क्विड की एक्स-शोरूम प्राइस 4,29,900 रुपये से शुरू है. इस कार के 11 वेरिएंट्स मार्केट में शामिल हैं. रेनॉ की ये कार मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ आती है. इसे बेस मॉडल को खरीदने के लिए करीब 4.70 लाख रुपये का लोन मिलेगा. इस गाड़ी को 6 साल के लोन पर खरीदने के लिए आपको हर महीने करीब 7,000 रुपये की EMI भरनी पड़ सकती है.

टाटा टियागो (Tata Tiago)

टाटा टियागो भी एक ऐसी कार है, जिसका बेस मॉडल पांच लाख रुपये की रेंज में खरीजा जा सकता है. टाटा टियागो की एक्स-शोरूम कीमत 4,57,490 रुपये से शुरू है. इस कार के 17 वेरिएंट भारतीय बाजार में हैं. टाटा की इस कार में डुअल एयरबैग्स दिए हैं. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का फीचर भी इस गाड़ी में शामिल है. टाटा टियागो के बेस मॉडल को खरीदने के लिए 4.12 लाख रुपये का लोन मिल सकता है. इस कार को खरीदने के लिए छह साल के लिए लोन लेने पर करीब 7,500 रुपये हर महीने EMI के रूप में जमा करने पड़ सकते हैं.

यह भी पढ़ें

भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?