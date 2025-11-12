VIDA का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ लॉन्च, क्या है इस EV की कीमत और रेंज?

VIDA VX2 Range And Price: हीरो मोटोकॉर्म की सहयोगी कंपनी विडा (Vida) ने VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर का नया एडिशन लॉन्च किया है. विडा के इस ईवी को 3.4 kWh के बैटरी पैक के साथ लाया गया है. VX2 के इस नए वेरिएंट को सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया. इस स्कूटर की एक्स-शोरूम प्राइस 1.02 लाख रुपये रखी गई है. विडा का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर VX2 लाइन-अप का नया मिड-स्पेक वेरिएंट है, जो कि बड़े बैटरी पैक और ज्यादा रेंज के साथ आया है.

Vida के नए इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज

विडा का नया स्कूटर इसके VX2 Go का अगला वेरिएंट है. इसमें नया 3.4 kWh का बैटरी पैक दिया है, जिससे ज्यादा रेंज मिलती है. ये ईवी डुअल-रिमूवेबल-बैटरी सेटअप के साथ लॉन्च किया गया ह, जिससे सिंगल चार्ज में रियल वर्ल्ड रेंज 100 किलोमीटर की मिलती है. इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी मोटर से 6 kW की पावर और 26 Nm का टॉर्क जनरेट होता है. ये स्कूटर 70 kmph की टॉप-स्पीड से दौड़ सकता है. इस ईवी में दो राइडिंग मोड्स दिए हैं- ईको और राइड, जिससे राइडर एफिशियंसी को मैनेज कर सकता है.

नए Vida VX2 के फीचर्स

विडा VX2 Go 3.4 kWh स्कूटर को पहले की तरह कॉम्पैक्ट और फंक्शनल फॉर्म फैक्टर रखा गया है. इस स्कूटर में फ्लैट फ्लोरबोर्ड दिया गया है, एक लंबी सीट है और 27.2 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज भी मिलता है. इस स्कूटर पर अकेले भी बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है. वहीं साथ में किसी दूसरे शख्स को बैठाकर या पीछे की सीट पर कुछ सामान रखकर भी आसानी से ले जाया जा सकता है.

विडा के इस स्कूटर में 12-इंच के अलॉय व्हील्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ट्यूबलैस टायर्स के साथ आते हैं. इस ईवी में बेसिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा मिलता है, जिसकी डिस्प्ले पर राइडिंग इंफॉर्मेशन मिलती है.

