हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 5,000 में खरीदी थी लालू यादव ने मिलिट्री डिस्पोज्ड जीप, आज 40 साल बाद भी सड़कों पर भरती है फर्राटे

सिर्फ 5,000 में खरीदी थी लालू यादव ने मिलिट्री डिस्पोज्ड जीप, आज 40 साल बाद भी सड़कों पर भरती है फर्राटे

लालू प्रसाद यादव ने 1985 में सिर्फ 5,000 में एक मिलिट्री डिस्पोज्ड जीप खरीदी थी. 40 साल बाद भी ये जीप चलने की हालत में है और लालू अब भी इसकी सवारी करते नजर आते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 10 Nov 2025 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने अनोखे अंदाज और दिलचस्प किस्सों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पहली कार एक मिलिट्री डिस्पोज्ड जीप थी, जिसे उन्होंने साल 1985 में सिर्फ 5,000 में खरीदा था. आज, लगभग 40 साल बाद भी यह जीप उनके गैराज में मौजूद है और अब भी चलने की हालत में है. आइए विस्तार से जानते हैं.


सेना की पुरानी जीप बनी लालू की पहली कार

  • दरअसल, ये  जीप कोई आम गाड़ी नहीं थी. यह पहले भारतीय सेना में इस्तेमाल की गई थी और बाद में डिस्पोजल के दौरान बेची गई. उसी वक्त लालू यादव ने इसे खरीदा और इसे अपनी पहली निजी गाड़ी बनाया. उस समय वे राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और यह जीप उनके संघर्ष के दिनों की साथी बन गई. लालू यादव के लिए यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि उनके सफर और मेहनत की याद है, जिसे उन्होंने आज तक संभाल कर रखा है.

सिर्फ 5,000 में खरीदी गई थी ये जीप

साल 1985 में जब लालू यादव ने इस जीप को खरीदा, तब उन्होंने इसके लिए मात्र 5,000 चुकाए थे. आज के दौर में इतनी रकम में एक साधारण मोबाइल फोन भी नहीं आता, लेकिन तब के समय में यह लालू यादव के लिए एक बड़ा कदम था. वे इस जीप से लोगों से मिलने, गांवों का दौरा करने और चुनाव प्रचार में भी जाया करते थे. 


36 साल बाद फिर से सड़क पर आई पुरानी साथी

  • नवंबर 2021 में, लगभग तीन दशक बाद, लालू यादव ने अपनी इस पुरानी जीप को फिर से सड़क पर उतारा. उस समय वे 73 साल के थे, लेकिन जीप चलाते हुए उनका जोश देखकर हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने पटना स्थित अपने आवास के बाहर इस जीप की सवारी की और पुराने दिनों की यादें ताजा कीं. जब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोग लालू यादव की सादगी और उनके पुराने दिनों के लगाव की तारीफ करने लगे.

आज भी चलती है वही पुरानी ताकत

  • इतने साल गुजर जाने के बाद भी लालू यादव की यह जीप आज भी वर्किंग कंडीशन में है. इसमें वही पुराना दम और मजबूती बरकरार है, जिसके लिए जीप जानी जाती है.

ये भी पढ़ें: लॉन्चिंग से पहले Tata Sierra की झलक आई सामने, कीमत से फीचर्स तक पहले ही जानें सब

Published at : 10 Nov 2025 03:34 PM (IST)
Tags :
Lalu Prasad Yadav Jeep Lalu Prasad Yadav First Car Lalu Yadav Military Jeep Lalu Car Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
ओटीटी
Dude OTT Release: 'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगानाथन की ये हिट फिल्म
'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025:नतीजों से पहले Tejashwi ने फर्राटेदार अंग्रेजी में ECको ये क्या कह दिया?
Share Market में इस हफ्ते होगी वापसी, क्या करे निवेशक ?| Paisa Live
Digital Gold में डूब सकता है आपका पैसा? SEBI ने दी बड़ी चेतावनी! |Gold| Paisa Live
नौकरी बदलने पर Automatically Transfer होगा EPF,मिलेंगे कई फायदे | Paisa Live
Faridabad Terrorist: आतंकियों के टारगेट पर थे ये तीन बड़े शहर, जिनमें Delhi भी थी शामिल | Terror
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
बिहार चुनाव 2025: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बताया कितनी सीटों पर जीतेगी उनकी पार्टी
विश्व
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
राफेल पर पाकिस्तान के झूठे दावों की रिटायर्ड कर्नल ने उड़ाई धज्जियां, PAK एक्सपर्ट क्यों बोले- ट्रंप हमारे दोस्त नहीं...
ओटीटी
Dude OTT Release: 'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे प्रदीप रंगानाथन की ये हिट फिल्म
'ड्यूड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
स्पोर्ट्स
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
धोनी के एक साइन से फैन बन गया करोड़पति, 3 लाख की बाइक की कीमत पहुंची 3 करोड़!
यूटिलिटी
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
एक से ज्यादा हैं क्रेडिट कार्ड तो न करिएगा ये गलती, खराब हो जाएगा आपका सिबिल स्कोर
ट्रेंडिंग
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
भाई ने ग्रैविटी को मात दे दी... फुल स्पीड ट्रेन से कूद पड़ा शख्स, सही-सलामत देखकर चौंक उठे यूजर्स
हेल्थ
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
बाहर का खाना खाते वक्त ओवरईटिंग से कैसे बचें, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए 8 असरदार टिप्स
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
Embed widget