सिर्फ 5,000 में खरीदी थी लालू यादव ने मिलिट्री डिस्पोज्ड जीप, आज 40 साल बाद भी सड़कों पर भरती है फर्राटे
लालू प्रसाद यादव ने 1985 में सिर्फ 5,000 में एक मिलिट्री डिस्पोज्ड जीप खरीदी थी. 40 साल बाद भी ये जीप चलने की हालत में है और लालू अब भी इसकी सवारी करते नजर आते हैं.
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने अनोखे अंदाज और दिलचस्प किस्सों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पहली कार एक मिलिट्री डिस्पोज्ड जीप थी, जिसे उन्होंने साल 1985 में सिर्फ 5,000 में खरीदा था. आज, लगभग 40 साल बाद भी यह जीप उनके गैराज में मौजूद है और अब भी चलने की हालत में है. आइए विस्तार से जानते हैं.
सेना की पुरानी जीप बनी लालू की पहली कार
- दरअसल, ये जीप कोई आम गाड़ी नहीं थी. यह पहले भारतीय सेना में इस्तेमाल की गई थी और बाद में डिस्पोजल के दौरान बेची गई. उसी वक्त लालू यादव ने इसे खरीदा और इसे अपनी पहली निजी गाड़ी बनाया. उस समय वे राजनीति में तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और यह जीप उनके संघर्ष के दिनों की साथी बन गई. लालू यादव के लिए यह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि उनके सफर और मेहनत की याद है, जिसे उन्होंने आज तक संभाल कर रखा है.
सिर्फ 5,000 में खरीदी गई थी ये जीप
साल 1985 में जब लालू यादव ने इस जीप को खरीदा, तब उन्होंने इसके लिए मात्र 5,000 चुकाए थे. आज के दौर में इतनी रकम में एक साधारण मोबाइल फोन भी नहीं आता, लेकिन तब के समय में यह लालू यादव के लिए एक बड़ा कदम था. वे इस जीप से लोगों से मिलने, गांवों का दौरा करने और चुनाव प्रचार में भी जाया करते थे.
36 साल बाद फिर से सड़क पर आई पुरानी साथी
- नवंबर 2021 में, लगभग तीन दशक बाद, लालू यादव ने अपनी इस पुरानी जीप को फिर से सड़क पर उतारा. उस समय वे 73 साल के थे, लेकिन जीप चलाते हुए उनका जोश देखकर हर कोई हैरान रह गया. उन्होंने पटना स्थित अपने आवास के बाहर इस जीप की सवारी की और पुराने दिनों की यादें ताजा कीं. जब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो लोग लालू यादव की सादगी और उनके पुराने दिनों के लगाव की तारीफ करने लगे.
आज भी चलती है वही पुरानी ताकत
- इतने साल गुजर जाने के बाद भी लालू यादव की यह जीप आज भी वर्किंग कंडीशन में है. इसमें वही पुराना दम और मजबूती बरकरार है, जिसके लिए जीप जानी जाती है.
