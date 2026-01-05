हाल ही में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में ले लिया गया है. वेनेजुएला ऐसा देश है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. दिलचस्प बात यह है कि यहां पेट्रोल बेहद सस्ता मिलता है. आइए जानते हैं कि वेनेजुएला में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है और एक कार की टंकी फुल कराने के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है?

वेनेजुएला में दुनियाभर से सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है. यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 0.01 से 0.035 डॉलर है. इंडियन करेंसी में देखा जाए तो यह कीमत 1 से 3 रुपये प्रति लीटर है. अगर एक कार की टंकी फुल कराने की बात करें तो यहां 35-50 लीटर टैंक वाली एक आम कार का फुल टैंक महज 50 से 150 रुपये में फुल हो जाएगा.

वेनेजुएला में चलती है दोहरी ईंधन प्रणाली

वेनेजुएला में दोहरी ईंधन प्रणाली चलती है. इसमें सब्सिडी वाला रेगुलर पेट्रोल सस्ता है और दूसरा प्रीमियम है, जोकि बिना सब्सिडी वाला वैश्विक कीमतों के अनुरूप है. प्रीमियम पेट्रोल 42 रुपये प्रति लीटर मिलता है. ऐसे में अगर कोई ड्राइवर प्रीमियम पेट्रोल चुनता है तो उसे 50 लीटर टैंक भराने के लिए 20 से 25 डॉलर खर्च करने होंगे. इंडियन करेंसी में यह कीमत 1700 रुपये से 2100 रुपये के करीब होगी.

वेनेजुएला के पास कितना बैरल तेल?

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है. अल जजीरा की रिपोर्ट की मानें तो 2023 तक देश के पास 303 बिलियन बैरल तेल मौजूद था. इसके बाद भी वेनेजुएला कच्चे तेल के एक्सपोर्ट से काफी कम कमाई कर पाता है. तेल के भंडार के मामले में दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, जिसके पास 267.2 बैरल (2023) तेल है. इसके बाद तीसरा नंबर ईरान का है, जहां 208.6 बैरल और कनाडा 163.6 बैरल के साथ चौथे नंबर मौजूद है.

