Tata और Hyundai को टक्कर देने Mahindra की नई तैयारी, पहाड़ों में टेस्टिंग करते दिखी दमदार SUV

Mahindra New Upcoming SUV: अपनी दमदार और शानदार लुक से भारतीय मार्केट में धमाल मचाने वाली महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी अब भारतीय बाजार में एक और धमाका करने जा रही है. क्योंकि, सोशल मीडिया पर कंपनी की एक नई अपकमिंग एसयूवी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है.

वीडियो में एसयूवी पहाड़ों के कठिन रास्तों पर रफ्तार भरती नजर आ रही है. ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गाड़ी महिंद्रा की पॉपुलर कॉन्सेप्ट कार विजन एस का प्रोडक्शन-रेडी मॉडल है. इस दमदार कॉम्पैक्ट एसयूवी के आने से मार्केट में पहले से पकड़ बनाए बैठी टाटा और हुंडई जैसी कंपनियों की नींद उड़ना तय है. चलिए जानतें हैं इस कार के बारें में डिटेल में.

पहाड़ों में हुआ हाई-एल्टीट्यूड टेस्टिंग

बता दें कि, इस नई एसयूवी को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत स्पीति वैली में काजा के पास स्पॉट किया गया है. समुद्र तल से करीब 3,650 मीटर की ऊंचाई पर इस गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है.

पहाड़ों की धूल भरी सड़कों पर दौड़ती यह कार पूरी तरह से कैमोफ्लाज स्टीकर से ढकी हुई थी. इतनी ऊंचाई पर टेस्टिंग करने का सीधा मतलब है कि महिंद्रा अपनी इस गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस, सस्पेंशन और कठिन रास्तों पर हैंडलिंग को बारीकी से परख रही है. यह कार सब-4 मीटर सेगमेंट की कॉम्पैक्ट एसयूवी हो सकती है.

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बोल्ड लुक और हाई-टेक फीचर्स

आपको बता दें कि, लुक के मामले में यह गाड़ी काफी मस्कुलर और बॉक्सी नजर आ रही है. इसके फ्रंट में 6-स्लैट ग्रिल, एग्रेसिव एल-शेप्ड एलईडी हेडलैम्प्स और चौड़ा बोनट दिया गया है. जबकि गाड़ी के साइड में बड़े व्हील आर्च, फ्लश डोर हैंडल, फ्लैट रूफलाइन और पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है.

पीछे की तरफ टेलगेट पर स्पेयर व्हील लगा हुआ है जो इसे प्रॉपर ऑफ-रोडर फील देता है. सेफ्टी के लिए कार के फ्रंट में ADAS का रडार भी देखने को मिला है. कंपनी ने अभी आधिकारिक लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह गाड़ी 2027 तक भारतीय सड़कों पर दौड़ती दिख सकती है.

टाटा और हुंडई के लिए क्यों बनेगी बड़ी चुनौती?

भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पर टाटा नेक्सन और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों का दबदबा रहा है. महिंद्रा अपनी इस नई विजन एस को XUV 3XO के ऊपर प्लेस कर सकती है.

अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, बोल्ड रोड प्रेजेंस और प्रीमियम इंटीरियर के दम पर महिंद्रा की यह नई कार सीधी टक्कर देने वाली है. जो लोग रफ-एंड-टफ लुक के साथ लेटेस्ट फीचर्स वाली एसयूवी पसंद करते हैं, उनके लिए यह कार एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी.

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