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हिंदी न्यूज़ऑटोTata और Hyundai को टक्कर देने Mahindra की नई तैयारी, पहाड़ों में टेस्टिंग करते दिखी दमदार SUV

Tata और Hyundai को टक्कर देने Mahindra की नई तैयारी, पहाड़ों में टेस्टिंग करते दिखी दमदार SUV

Mahindra New Upcoming SUV: स्पीति की वादियों में महिंद्रा की नई विजन एस SUV टेस्टिंग के दौरान दिखी. बोल्ड लुक, ADAS और पावरफुल प्लेटफॉर्म के साथ यह टाटा और हुंडई को देगी कड़ी टक्कर.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 24 Jul 2026 07:38 PM (IST)
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Mahindra New Upcoming SUV: अपनी दमदार और शानदार लुक से भारतीय मार्केट में धमाल मचाने वाली महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी अब भारतीय बाजार में एक और धमाका करने जा रही है. क्योंकि, सोशल मीडिया पर कंपनी की एक नई अपकमिंग एसयूवी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है. 

वीडियो में एसयूवी पहाड़ों के कठिन रास्तों पर रफ्तार भरती नजर आ रही है. ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गाड़ी महिंद्रा की पॉपुलर कॉन्सेप्ट कार विजन एस का प्रोडक्शन-रेडी मॉडल है. इस दमदार कॉम्पैक्ट एसयूवी के आने से मार्केट में पहले से पकड़ बनाए बैठी टाटा और हुंडई जैसी कंपनियों की नींद उड़ना तय है. चलिए जानतें हैं इस कार के बारें में डिटेल में.

पहाड़ों में हुआ हाई-एल्टीट्यूड टेस्टिंग  

बता दें कि, इस नई एसयूवी को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत स्पीति वैली में काजा के पास स्पॉट किया गया है. समुद्र तल से करीब 3,650 मीटर की ऊंचाई पर इस गाड़ी की टेस्टिंग चल रही है. 

पहाड़ों की धूल भरी सड़कों पर दौड़ती यह कार पूरी तरह से कैमोफ्लाज स्टीकर से ढकी हुई थी. इतनी ऊंचाई पर टेस्टिंग करने का सीधा मतलब है कि महिंद्रा अपनी इस गाड़ी के इंजन परफॉर्मेंस, सस्पेंशन और कठिन रास्तों पर हैंडलिंग को बारीकी से परख रही है. यह कार सब-4 मीटर सेगमेंट की कॉम्पैक्ट एसयूवी हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Toyota Hyryder को मिलेगी कड़ी टक्कर, 27 KMPL माइलेज वाली नई SUV की होने वाली है एंट्री

बोल्ड लुक और हाई-टेक फीचर्स

आपको बता दें कि, लुक के मामले में यह गाड़ी काफी मस्कुलर और बॉक्सी नजर आ रही है. इसके फ्रंट में 6-स्लैट ग्रिल, एग्रेसिव एल-शेप्ड एलईडी हेडलैम्प्स और चौड़ा बोनट दिया गया है. जबकि गाड़ी के साइड में बड़े व्हील आर्च, फ्लश डोर हैंडल, फ्लैट रूफलाइन और पैनोरमिक सनरूफ मिलने की उम्मीद है. 

पीछे की तरफ टेलगेट पर स्पेयर व्हील लगा हुआ है जो इसे प्रॉपर ऑफ-रोडर फील देता है. सेफ्टी के लिए कार के फ्रंट में ADAS का रडार भी देखने को मिला है. कंपनी ने अभी आधिकारिक लॉन्च डेट नहीं बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि यह गाड़ी 2027 तक भारतीय सड़कों पर दौड़ती दिख सकती है.

टाटा और हुंडई के लिए क्यों बनेगी बड़ी चुनौती?

भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट पर टाटा नेक्सन और हुंडई वेन्यू जैसी गाड़ियों का दबदबा रहा है. महिंद्रा अपनी इस नई विजन एस को XUV 3XO के ऊपर प्लेस कर सकती है. 

अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी, बोल्ड रोड प्रेजेंस और प्रीमियम इंटीरियर के दम पर महिंद्रा की यह नई कार सीधी टक्कर देने वाली है. जो लोग रफ-एंड-टफ लुक के साथ लेटेस्ट फीचर्स वाली एसयूवी पसंद करते हैं, उनके लिए यह कार एक बेहतरीन विकल्प साबित होगी.

यह भी पढ़ें: Honda ZR-V Review: माइलेज में शानदार, चलाने में दमदार… लेकिन ज्यादा कीमत बन सकती है सबसे बड़ी चुनौती

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 24 Jul 2026 07:38 PM (IST)
Tags :
Mahindra New Suv Mahindra Vision S Mahindra Compact Suv Mahindra Vision S Testing Hyundai Venue Rival
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