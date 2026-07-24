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हिंदी न्यूज़ऑटोMaruti Brezza अब पहले से ज्यादा दमदार, Turbo Engine से लेकर ADAS तक, ये हैं 5 बड़े बदलाव

Maruti Brezza अब पहले से ज्यादा दमदार, Turbo Engine से लेकर ADAS तक, ये हैं 5 बड़े बदलाव

New Maruti Brezza Launch: नई मारुती ब्रेजा हुई लॉन्च, 7.3 लाख कीमत में मिला नया टर्बो इंजन, ADAS सेफ्टी और सीएनजी बूट स्पेस. जानिए इस नए कार में हुए 5 सबसे बड़े बदलाव.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 24 Jul 2026 08:30 PM (IST)
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New Maruti Brezza Launch: भारतीय सड़कों पर राज करने वाली मारुति सुजुकी ब्रेजा अब एक बिल्कुल नए और निखरे हुए अवतार में लॉन्च हुई है. कंपनी ने अपनी इस लोकप्रिय एसयूवी को 7.3 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर बाजार में उतारा है. 

बता दें कि, इस बार नई ब्रेजा में केवल लुक्स ही नहीं बदला, बल्कि इंजन से लेकर फीचर्स तक में बड़े और पावरफुल अपडेट्स दिए गए हैं. कार लवर्स लंबे समय से इसमें जिस टर्बो इंजन और सेफ्टी फीचर्स की मांग कर रहे थे. उन्हें आखिरकार शामिल कर लिया गया है. तो चलिए जानते हैं नई ब्रेजा में हुए उन 5 बड़े बदलावों के बारे में जो इसे सेगमेंट में सबसे खास बनाते हैं.

1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन 

बता दें कि, परफॉर्मेंस के शौकीनों के लिए मारुति ने सबसे बड़ा तोहफा नया 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन देकर दिया है. यह इंजन 110 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. 

जिसके साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है. इसके साथ ही पुराना और भरोसेमंद 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी जारी रहेगा जिसमें मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक दोनों विकल्प मिलते हैं.

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सुरक्षा पर हुआ है काम 

आपको बता दें कि, सुरक्षा के मामले में नई ब्रेजा को काफी हाई-टेक बना दिया गया है. पहली बार इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम शामिल किया गया है. इसमें ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे कमाल के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. 

जबकि इसके अलावा पहले से मौजूद 360-डिग्री कैमरा और हेड्स-अप डिस्प्ले जैसी तकनीक अब भी इसमें बरकरार रखी गई है. जो ड्राइविंग को बहुत आसान बनाती है.

मिलेगा स्मार्ट CNG सेटअप

सीएनजी कार खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या डिग्गी में जगह न मिलना होती है. लेकिन मारुति ने नई ब्रेजा सीएनजी में अंडरबॉडी सिलिंडर अरेंजमेंट का इस्तेमाल किया है. इसका फायदा यह है कि गैस सिलिंडर नीचे फिट हो जाता है और आपका बूट स्पेस पूरी तरह से सुरक्षित और खाली रहता है. सीएनजी वेरिएंट में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है.

10-इंच की बड़ी स्क्रीन और वेंटिलेटेड सीट्स

अब ब्रेजा का केबिन पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम और आरामदायक बना दिया गया है. डैशबोर्ड पर नया 10-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. इसके अलावा गर्मी के मौसम के लिए वेंटिलेटेड सीट्स, इन-बिल्ट एयर प्यूरीफायर, एक्टिव कूलिंग वाला वायरलेस चार्जर और एक प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. 

बाहर की तरफ नई फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर, स्पोर्टी एलॉय व्हील्स और बेज व ऑरेंज जैसे नए कलर्स दिए गए हैं. कुल मिलाकर नई ब्रेजा में कई बदलाव हुए हैं और यह गाड़ी अब पहले से बेहद ही शानदार लग रही है. 

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Published at : 24 Jul 2026 08:24 PM (IST)
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Maruti Brezza CNG New Maruti Brezza Launch Maruti Brezza Turbo Maruti Brezza ADAS Features
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