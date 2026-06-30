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हिंदी न्यूज़ऑटोइतनी पावर किसी कॉम्पैक्ट SUV में नहीं, Tata Sierra EV ने लॉन्च होते ही मचाया धमाल

इतनी पावर किसी कॉम्पैक्ट SUV में नहीं, Tata Sierra EV ने लॉन्च होते ही मचाया धमाल

Tata Sierra EV: टाटा ने भारत में लॉन्च की अपनी सबसे दमदार सिएरा ईवी. 665KM की जबर्दस्त रेंज और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) जैसे धांसू फीचर्स के साथ मचाएगी धूम.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 30 Jun 2026 08:11 PM (IST)
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Tata Sierra EV: भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में पिछले कुछ समय से एक गाड़ी की जमकर चर्चा चल रही थी और वह है टाटा मोटर्स की सबसे महत्वाकांक्षी और दमदार इलेक्ट्रिक कार टाटा सिएरा ईवी. यह भारत की अब तक की सबसे फास्ट और पावरफुल देसी ईवी बनकर सामने आई है. कंपनी ने इसे 18.7 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर बाजार में लांच किया है.

वहीं, इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 25.9 लाख रुपये तक जाती है. कंपनी की नई Acti.ev आर्किटेक्चर पर बनी इस गाड़ी में वो सब कुछ है जो एक कार लवर को चाहिए. इसकी जबर्दस्त रेंज, शानदार पावर और लाइफटाइम बैटरी वारंटी जैसे फीचर्स ने वाकई सबको चौंका दिया है. तो चलिए जानतें हैं इस इलेक्ट्रिक कार में और क्या-क्या खास है.

जबर्दस्त रेंज बनाती है इस कार को खास 

बता दें कि, टाटा सिएरा ईवी को कंपनी ने दो अलग-अलग बैटरी ऑप्शंस के साथ लांच किया है. ताकि हर किसी की जरूरत पूरी हो सके. इसके बेस वेरिएंट में 63kwh का बैटरी पैक मिलता है जो सिंगल मोटर के साथ आता है और एक बार फुल चार्ज करने पर 565 किलोमीटर की रेंज देता है. वहीं, इसका बड़ा और प्रीमियम वेरिएंट 75kwh के भारी-भरकम बैटरी पैक के साथ आता है, जो सिंगल चार्ज में 665 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकता है. 

यह भी पढ़ें: Access 125 या Jupiter 125? मानसून से पहले जान लें कौन है बेहतर

मिलता है नई सिएरा में ड्यूल मोटर  

टाटा सिएरा ईवी सिर्फ रेंज के मामले में ही नहीं बल्कि रफ्तार और ताकत के मामले में भी शानदार है. इसके 75kwh वाले बड़े बैटरी पैक के साथ कंपनी ने ऑल-व्हील ड्राइव  का सिस्टम दिया है. जो ड्यूल मोटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है. 

ये दोनों मोटर्स मिलकर गाड़ी को 504Nm का जबर्दस्त टॉर्क देती हैं जो किसी भी अन्य कॉम्पैक्ट एसयूवी के मुकाबले बहुत ज्यादा है. इसके साथ ही इसमें खास टेरेन मोड्स दिए गए हैं. जिससे यह कार कीचड़, रेत और पहाड़ों जैसे मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से निकल सकती है.

ट्रिपल स्क्रीन वाला लग्जरी केबिन 

बता दें कि, गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको किसी लग्जरी कार जैसा फील होगा. इसके डैशबोर्ड पर ट्रिपल स्क्रीन लेआउट दिया गया है. जिसमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में मेन इंफोटेनमेंट स्क्रीन और को-पैसेंजर के लिए एक अलग टचस्क्रीन शामिल है. 

सेफ्टी और सुविधा के लिए इसमें हैरियर ईवी की तरह ही 540 डिग्री का अनोखा कैमरा दिया गया है, जो गाड़ी के नीचे का रास्ता भी स्क्रीन पर दिखा देता है. इसके अलावा केबिन में वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और 12 स्पीकर्स वाला प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी मिलता है.

डिजिटल चाबी और मॉडर्न फीचर्स

टाटा ने इस कार में ढेर सारे नए जमाने के टेक फीचर्स भी ऐड किये हैं. इसमें आपको फ्रंक मिलता है. जिसका मतलब है गाड़ी के आगे बोनट के नीचे भी सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है. इसके अलावा यह कार V2V (व्हीकल-टू-व्हीकल) और V2L (व्हीकल-टू-लोड) तकनीक को सपोर्ट करती है. जिसका मतलब है कि आप अपनी कार की बैटरी से किसी दूसरी ईवी को चार्ज कर सकते हैं या घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान चला सकते हैं. कार में डिजिटल चाबी, ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट और रिमोटली कार को आगे-पीछे करने के लिए समन मोड भी दिया गया है.

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Published at : 30 Jun 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
Electric SUV Tata Sierra EV Battery Range AWD Car Dual Motor
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