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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर 320 KM रेंज, सूरज की रोशनी से चलता है ये 3 पहियों वाला अनोखा व्हीकल, जानें कीमत

फुल चार्ज पर 320 KM रेंज, सूरज की रोशनी से चलता है ये 3 पहियों वाला अनोखा व्हीकल, जानें कीमत

Unique Solar Vehicle: इस व्हीकल की सबसे बड़ी खासियत इसका सोलर सिस्टम है. इसमें ऊपर की तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो सूरज की रोशनी से बैटरी को चार्ज करते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 03 May 2026 10:11 AM (IST)
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आज के समय में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और प्रदूषण की समस्या ने लोगों को नए और सस्ते ट्रांसपोर्ट ऑप्शन ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया है. इसी वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) और सोलर तकनीक की मांग तेजी से बढ़ रही है. अब इसी कड़ी में एक अमेरिकी कंपनी ऑर्गेनिक ट्रांजिट Elf 3.0 नाम का एक अनोखा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. यह एक खास तरह का 3-पहियों वाला इलेक्ट्रिक-सोलर वाहन है, जो भविष्य की सवारी का एक नया उदाहरण बन सकता है.

यह व्हीकल आम कार या बाइक से काफी अलग है. इसमें तीन पहिए हैं और इसका डिजाइन ऐसा रखा गया है कि यह हल्का, कॉम्पैक्ट और इस्तेमाल में आसान हो. इसे इस तरह बनाया गया है कि शहरों में रोजमर्रा के सफर के लिए यह बहुत कंफर्टेबल साबित हो सके. खास बात यह है कि इसमें साइकिल जैसी बनावट और कार जैसी सुविधा दोनों मिलती हैं, यानी यह एक तरह का हाइब्रिड फील देता है.

क्या है व्हीकल की खासियत?

इस व्हीकल की सबसे बड़ी खासियत इसका सोलर सिस्टम है. इसमें ऊपर की तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो सूरज की रोशनी से बैटरी को चार्ज करते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे धूप में रखते हैं, तो यह खुद ही चार्ज होता रहेगा और बार-बार बिजली से चार्ज करने की जरूरत कम पड़ सकती है. इससे न सिर्फ बिजली की बचत होगी, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद है.

परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का दावा है कि यह व्हीकल एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 300 से 320 किलोमीटर तक चल सकता है. यह रेंज शहर के अंदर आने-जाने या रोज के कामों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है. इसके अलावा इसे चलाना भी आसान होगा क्योंकि इसमें ज्यादा हार्ड कंट्रोल नहीं दिए गए हैं.

सेफ्टी फीचर्स और कीमत 

इसमें आराम और सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है. यह पूरी तरह से बंद केबिन वाला वाहन है, जिससे बारिश, धूल और धूप से बचाव होता है. साथ ही इसमें जरूरी सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, ताकि चलाते समय यूजर को सुरक्षित महसूस हो.इसके अलावा, इसमें चोरी से बचाने के लिए भी कुछ खास तकनीक जोड़ी गई है.

कीमत की बात की जाए तो इस व्हीकल की शुरुआती कीमत लगभग 7,500 डॉलर (करीब 6 से 7 लाख रुपये) बताई जा रही है. कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिसे आप लगभग 50 डॉलर (करीब 4-5 हजार रुपये) देकर रिजर्व कर सकते हैं.

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Published at : 03 May 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Auto News Electric Vehicles Unique Vehicle Elf 3.0 Range
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