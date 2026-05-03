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हिंदी न्यूज़ऑटोNight Driving Tips: रात में ड्राइविंग करते समय आती है नींद? अपनाएं ये टिप्स और रहें सुरक्षित

Night Driving Tips: रात में ड्राइविंग करते समय आती है नींद? अपनाएं ये टिप्स और रहें सुरक्षित

Night Driving Safety Tips: रात में ड्राइविंग के दौरान नींद और थकान बड़ी चुनौती बन सकती है. ऐसे में कुछ आसान और जरूरी टिप्स अपनाकर आप अपने सफर को सुरक्षित और आरामदायक बना सकते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 03 May 2026 08:58 AM (IST)
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रात में गाड़ी चलाना कई लोगों को शांत और आरामदायक लगता है क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक कम होता है. लेकिन इसके साथ कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं. अंधेरा होने के कारण साफ दिखाई नहीं देता और लंबे समय तक ड्राइव करने से थकान भी बढ़ती है. ऐसे में ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए रात में ड्राइविंग करते समय ज्यादा सतर्क रहना जरूरी होता है. अगर आप सही तैयारी के साथ ड्राइव करें, तो इन खतरों को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

सफर से पहले आराम करना क्यों जरूरी है?

रात में ड्राइविंग शुरू करने से पहले पूरा आराम करना बहुत जरूरी है. अगर आप पहले से थके हुए हैं, तो आपकी सोचने और React करने की क्षमता धीमी हो जाती है. इससे अचानक आने वाली स्थिति में सही फैसला लेना मुश्किल हो सकता है. इसलिए लंबी जर्नी से पहले अच्छी नींद लेना जरूरी है. इससे आप ज्यादा समय तक सतर्क रहेंगे और सुरक्षित ड्राइव कर पाएंगे.

बीच-बीच में ब्रेक लेना न भूलें

लगातार गाड़ी चलाने से शरीर और दिमाग दोनों थक जाते हैं. इसलिए हर दो से तीन घंटे में थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है. गाड़ी रोककर बाहर निकलें, थोड़ा चलें या स्ट्रेच करें. इससे शरीर को आराम मिलता है और आप फिर से ताजगी महसूस करते हैं. छोटे-छोटे ब्रेक लंबी यात्रा को आसान बना देते हैं.

खाने-पीने का रखें ध्यान

रात में ड्राइव करते समय हल्का खाना खाना बेहतर होता है. भारी खाना खाने से नींद आ सकती है. आप फल, मेवे या हल्के स्नैक्स खा सकते हैं. साथ ही पानी पीते रहना भी जरूरी है, क्योंकि पानी की कमी से थकान बढ़ सकती है. सही खान-पान से आप ज्यादा देर तक एक्टिव रह सकते हैं.

गाड़ी की लाइट और विजिबिलिटी रखें सही

रात में साफ दिखना बहुत जरूरी है. इसलिए गाड़ी की हेडलाइट्स सही से काम कर रही हों, यह जरूर चेक करें. शीशे और विंडशील्ड साफ रखें ताकि सामने से आने वाली रोशनी से दिक्कत न हो. अच्छी विजिबिलिटी से आप सड़क को बेहतर तरीके से देख पाएंगे और सुरक्षित ड्राइव कर सकेंगे.

थकान के संकेत पहचानें

अगर आपको बार-बार जम्हाई आ रही है, आंखें भारी लग रही हैं या ध्यान भटक रहा है, तो यह थकान के संकेत हैं. ऐसे में तुरंत गाड़ी रोककर आराम करना चाहिए. इन संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है.

ये भी पढ़ें: Ford Recall Update: फोर्ड ने वापस बुलाईं लाखों कारें, जानिए क्या है बड़ी तकनीकी समस्या

Published at : 03 May 2026 08:58 AM (IST)
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Safe Driving Driving Tips Night Driving Tips Preventing Drowsiness
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