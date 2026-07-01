अब Uber में सेफ्टी का बिल्कुल डर नहीं! ये ऐप खुद ही रिकॉर्ड कर लेगा अंदर का वीडियो

Uber ने भारत में सेफ्टी को मजबूत बनाने के लिए कई नए सेफ्टी फीचर्स लॉन्च किए हैं. कंपनी का मानना है कि नई तकनीक के जरिए सड़क सेफ्टी और यात्रियों का भरोसा दोनों बढ़ाए जा सकते हैं. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी उबर के नए फीचर की तारीफ करते हुए कहा कि सफर को सेफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी बड़ा रोल निभा सकती है.

उबर का सबसे बड़ा नया फीचर Record My Ride है. इस सुविधा के जरिए Uber ड्राइवर अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके सफर के दौरान कैब के अंदर की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे. यह फीचर खासतौर पर उन हालातों के लिए बनाया गया है, जब ड्राइवर खुद को अनसेफ महसूस करे.

कितने खास हैं नए फीचर?

सबसे खास बात यह है कि रिकॉर्ड की गई वीडियो पूरी तरह एन्क्रिप्टेड रहेगी. यानी न तो ड्राइवर और न ही Uber इस वीडियो को सीधे देख पाएंगे. वीडियो तभी खोली जाएगी, जब ड्राइवर किसी सेफ्टी संबंधी शिकायत के साथ उसे सबमिट करेगा. इससे यात्रियों और ड्राइवर दोनों की प्राइवेसी सेफ रहेगी.

कंपनी ने एक और जरूरी फीचर Ambulance Assistance भी शुरू किया है. इसके लिए Uber ने मेडिकल लॉजिस्टिक्स कंपनी Dial 4242 के साथ पार्टनरशिप की है. अगर सफर के दौरान किसी तरह का सड़क हादसा हो जाता है तो ड्राइवर या यात्री सीधे Uber ऐप की 24×7 Safety Line के माध्यम से एम्बुलेंस की मदद मांग सकेंगे. इससे दुर्घटना के बाद मेडिकल हेल्प पहले की तुलना में कहीं तेजी से मिल सकेगी.

Uber ने ड्राइवरों के लिए Don't Type & Drive फीचर भी पेश किया है. इस फीचर के तहत जब गाड़ी चल रही होगी, तब ड्राइवर ऐप में टाइपिंग नहीं कर पाएंगे. अगर किसी मैसेज का जवाब देना जरूरी होगा तो पहले उन्हें सेफ जगह पर गाड़ी रोकनी होगी. इसका उद्देश्य ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने से होने वाले हादसों को कम करना है.

यात्रियों की सेफ्टी बढ़ाने के लिए कंपनी ने Trip Verification PIN फीचर को भी अपडेट किया है. अब यात्री अपनी पसंद का PIN खुद सेट कर सकेंगे और हर राइड शुरू होने से पहले उसी PIN के जरिए ड्राइवर और ट्रिप की पुष्टि कर पाएंगे. इससे गलत कैब में बैठने या किसी तरह की गड़बड़ी की उम्मीद कम होगी.

ये फीचर्स भी बेहद खास

Uber ने बताया कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने सेफ्टी को लेकर कई नई सुविधाएं शुरू की हैं. इनमें ऑडियो रिकॉर्डिंग, Women Rider Preference, Helmet Selfie Verification, Seatbelt Reminder और अन्य कई सेफ्टी टूल शामिल हैं. कंपनी का कहना है कि उसका टारगेट केवल नई तकनीक लाना नहीं, बल्कि यात्रियों और ड्राइवरों के लिए हर सफर को ज्यादा सेफ और भरोसेमंद बनाना है.

ये नए फीचर्स यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग, एम्बुलेंस हेल्प सुरक्षित ट्रिप वेरिफिकेशन और ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने से रोकने जैसी सुविधाएं न केवल सुरक्षा बढ़ाएंगी, बल्कि इमरजेंसी में तेजी से मदद मिलने में भी अहम भूमिका निभाएंगी.

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