हिंदी न्यूज़ऑटोइस दिवाली सिर्फ 2 हजार की EMI पर खरीद सकते हैं Hero HF 100, जानिए किन बाइक्स से मुकाबला?

इस दिवाली सिर्फ 2 हजार की EMI पर खरीद सकते हैं Hero HF 100, जानिए किन बाइक्स से मुकाबला?

GST Reforms 2025: जीएसटी रिफॉर्म 2025 के बाद लोगों के लिए हीरो एचएफ 100 बाइक खरीदना अब पहले से आसान हो गया है. आइए जानते हैं कि अब ये बाइक पहले से कितनी सस्ती मिल जाएगी?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 10 Oct 2025 11:58 AM (IST)
भारतीय ऑटो मार्केट में Hero HF 100 एक पॉपुलर कम्यूटर बाइक है. इस बाइक को खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में काफी पसंद किया जाता है. जीएसटी कटौती के बाद इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 58 हजार 739 रुपये रह गई है. अगर आप Hero HF100 खरीदने की प्लानिंग कर रही है तो बाइक की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI का हिसाब-किताब जान लेते हैं.

Hero HF100 एक वेरिएंट में आती है, जिसकी ऑन-रोड कीमत दिल्ली में 70 हजार 491 रुपये है. इसमें आरटीओ, और इंश्योरेंस अमाउंट शामिल हैं. यह ऑन-रोड कीमत शहरों और डीलरशिप के आधार पर अलग हो सकती है.

बाइक के लिए कितनी डाउन पेमेंट करनी होगी? 

Hero HF100 खरीदने के लिए अगर आप 10 हजार रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और बचे हुए 60 हजार 491 रुपये को बाइक लोन के तौर पर लेते हैं, तो आपको 9 फीसदी सालाना ब्याज दर पर 3 साल के लिए 2,134 रुपये EMI के तौर पर देनी होगी. हालांकि बाइक लोन किफायती दर पर पाने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर होना चाहिए.

हीरो HF 100 में 97.2 cc, 4-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर, OHC इंजन लगा होता है, जिससे 5.9 kW की पावर मिलती है और 8.05 Nm का टॉर्क जेनेरेट होता है. इस बाइक की टॉप-स्पीड 90 kmph है. ये बाइक 9.1 लीटर फ्यूल कैपेसिटी के साथ आती है. हीरो की ये बाइक 70 kmpl का माइलेज देती है. हीरो HF 100 की एक्स-शोरूम प्राइस 59,018 रुपये से शुरू है.

कितना माइलेज देती है Hero HF 100?

Hero HF 100 एक लीटर पेट्रोल में 70 किलोमीटर तक चल सकती है. यह बाइक 9.1 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आती है. इसका कुल भार 110 किलोग्राम है. इसकी लंबाई 1965 mm, चौड़ाई 720 mm और ऊंचाई 1045 mm है. इसमें 165mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, 1235 mm का व्हीलबेस और 805 mm का सैडर हाईट मिलता है.

Hero HF 100 में 130mm का फ्रंट और रियर ड्रम ब्रेक मिलता है. इसके फ्रंट में टेलिस्कोपिक फॉर्क्स सस्पेंशन और रियर में स्विंगआर्म के साथ 2-स्टेप अडजस्टेबल हाइड्रॉलिक शॉक अब्जॉर्बर्स का इस्तेमाल किया गया है. हीरो एचएफ 100 बजाज सीटी 100, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस रेडियन और होंडा शाइन 100 जैसी एंट्री-लेवल 100cc कम्यूटर बाइक्स को टक्कर देती है.

यह भी पढ़ें:-

GST कट के बाद इस दिवाली इतनी सस्ती मिल रही Maruti Ertiga, जानिए किन गाड़ियों को देती है टक्कर? 

Published at : 10 Oct 2025 11:58 AM (IST)
Tags :
Hero Motocorp Hero HF 100 GST Reforms 2025 Hero HF 100 Price
Embed widget