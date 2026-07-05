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हिंदी न्यूज़ऑटोनए डिजाइन के साथ आ रही Maruti XL6 फेसलिफ्ट, जानिए कैसा होगा डिजाइन और फीचर्स?

नए डिजाइन के साथ आ रही Maruti XL6 फेसलिफ्ट, जानिए कैसा होगा डिजाइन और फीचर्स?

Maruti XL6 Facelift: कार के इंटीरियर में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती है. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी जा सकती हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 05 Jul 2026 08:54 AM (IST)
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अगर आप आने वाले समय में एक प्रीमियम 6-सीटर गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर XL6 का फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी कर रही है. हालांकि कंपनी ने अभी भारत में इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन इंडोनेशिया में पेश होने वाली Suzuki XL7 Facelift की पहली झलक सामने आने के बाद माना जा रहा है कि इसी डिजाइन और कई नए फीचर्स के साथ भारत में नई Maruti XL6 भी लॉन्च की जा सकती है.

दरअसल, भारत में बिकने वाली Maruti XL6 और विदेशों में मिलने वाली Suzuki XL7 काफी हद तक एक जैसी गाड़ियां हैं. दोनों का प्लेटफॉर्म और मैकेनिकल सेटअप लगभग सेम है. सबसे बड़ा अंतर सीटों का है. XL6 में दूसरी रो में दो कैप्टन सीटें मिलती हैं, जबकि XL7 में तीन लोगों के बैठने के लिए बेंच सीट दी जाती है. इसलिए जब भी XL7 में कोई बड़ा अपडेट आता है तो उसके कई बदलाव बाद में XL6 में भी देखने को मिलते हैं. 

Maruti की इस कार में किए जाएंगे ये बदलाव 

नई फेसलिफ्ट XL6 के एक्सटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट डिजाइन में देखने को मिल सकता है. कार को पहले से ज्यादा बोल्ड और एसयूवी जैसा लुक दिया जाएगा. इसमें नई डिजाइन की बड़ी क्रोम ग्रिल मिलेगी, जिसमें ब्लैक इंसर्ट्स होंगे. इसके अलावा हेडलाइट्स का डिजाइन भी बदला जाएगा, जिससे कार का फ्रंट पहले से ज्यादा आकर्षक दिखाई देगा.  नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ स्मोक्ड एलईडी टेललैंप्स भी मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर नई XL6 पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम नजर आएगी.

कार के इंटीरियर में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन फीचर्स के मामले में यह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती है. इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स दी जा सकती हैं, जिससे गर्मियों में ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक होगी. इसके अलावा बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले, बेहतर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और कुछ नए सेफ्टी फीचर्स भी शामिल किए जा सकते हैं. इन अपडेट्स के बाद XL6 अपने मुकाबले की दूसरी एमपीवी और एसयूवी को कड़ी टक्कर दे सकती है.

कब होगी भारत में यह गाड़ी लॉन्च?

जहां तक इंजन की बात है तो इसमें किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है. नई XL6 में मौजूदा 1.5 लीटर K15C पेट्रोल इंजन ही दिया जा सकता है, जो लगभग 103 बीएचपी की पावर और 136 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. भारत में इसका सीएनजी वेरिएंट भी जारी रह सकता है. 

फिलहाल कंपनी ने भारत में नई XL6 की लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है. हालांकि पहले इंडोनेशिया में 29 जुलाई को Suzuki XL7 Facelift पेश की जाएगी. इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में यही अपडेट भारतीय बाजार में Maruti XL6 Facelift के रूप में देखने को मिल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- क्या Chassis Number बदलकर बेची जा सकती है चोरी की कार? जानिए कैसे खुलती है पोल 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 05 Jul 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Auto News Car News Maruti XL6 Maruti XL6 Facelift
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