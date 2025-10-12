हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड: एक महीने में बिकीं 20 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर

सितंबर 2025 में टू-व्हीलर बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड: एक महीने में बिकीं 20 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर

सितंबर 2025 में भारत में टू-व्हीलर बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनायाहै. GST दरों में कमी और फेस्टिव सीजन के चलते एक महीने में 20 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर बिके. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 12 Oct 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टू-व्हीलर बाजार ने सितंबर 2025 में नया रिकॉर्ड बना दिया है. इस महीने देशभर में 20 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर बिके, जो पिछले साल की तुलना में 9 प्रतिशत ज्यादा है. इस बढ़त के दो मुख्य कारण रहे-पहला, सरकार कीओर से GST दरों को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करना और दूसरा, त्योहारों के मौसम में बढ़ी खरीदारी. जैसे ही नवरात्रि और फेस्टिव ऑफर्स शुरू हुए, डीलरशिप पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई. खासकर कम्यूटर बाइक सेगमेंट में मांग दोगुनी हो गई ,क्योंकि अब ग्राहक पहले से कम कीमत में अपनी पसंद की बाइक या स्कूटर खरीद पा रहे हैं.

Royal Enfield ने बनाया नया रिकॉर्ड

  • सितंबर 2025 का महीना Royal Enfield के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. कंपनी की बिक्री 43 प्रतिशत बढ़कर 1,13,000 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री है. कंपनी के CEO बी. गोविंदराजन ने बताया कि यह पहली बार है जब Royal Enfield ने एक महीने में एक लाख से ज्यादा यूनिट्स बेची हैं. इस ग्रोथ में Classic, Bullet और Hunter जैसे लोकप्रिय मॉडल्स का सबसे बड़ा योगदान रहा.

TVS Motor की EV और स्कूटर से बढ़ी पकड़

  • TVS Motor ने भी सितंबर में शानदार प्रदर्शन किया. कंपनी की बिक्री 12 प्रतिशत बढ़कर 4,13,000 यूनिट्स तक पहुंच गई. इस बढ़त में Jupiter स्कूटर और iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर की बड़ी भूमिका रही. इसके साथ ही कंपनी के एक्सपोर्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट ने भी TVS को और मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

Bajaj Auto की स्थिर रफ्तार 

  • Bajaj Auto ने सितंबर में 2,73,000 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 5 प्रतिशत ज्यादा रही. बजाज की मजबूत पकड़ अब सिर्फ भारतीय बाजार में ही नहीं, बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने को मिली. कंपनी की स्थिर ग्रोथ दिखाती है कि उसकी उत्पाद रणनीति सही दिशा में जा रही है.

Honda Two-Wheelers की मामूली बढ़त

  • Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने सितंबर में 5,05,000 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल की तुलना में 3 प्रतिशत ज्यादा है. कंपनी का सबसे मजबूत सेगमेंट अब भी स्कूटर बाजार है, जहां Honda Activa ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. हालांकि, इस बार कंपनियों ने त्योहारों के दौरान ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिए. आमतौर पर ग्राहकों को 5,000 से 10,000 रुपये तक की छूट मिलती है, लेकिन इस बार ऑफर सीमित रहे. इसके अलावा, भारी मानसून की वजह से ग्रामीण इलाकों में बिक्री थोड़ी धीमी रही. बता दें कि सितंबर 2025 का महीना भारतीय टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. GST दरों में कटौती, फेस्टिव सीजन और ग्राहकों की बढ़ती रुचि ने बिक्री को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

ये भी पढ़ें: Maruti Alto K10 पर आया दिवाली ऑफर: 52,500 तक का मिल रहा डिस्काउंट, जानें फीचर्स

Published at : 12 Oct 2025 05:06 PM (IST)
Honda Royal Enfield Hero Motocorp Sales Two Wheeler TVS Scooter INDIA
