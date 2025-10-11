Maruti Alto K10 पर आया दिवाली ऑफर: 52,500 तक का मिल रहा डिस्काउंट, जानें फीचर्स

अगर आप इस दिवाली एक सस्ती और बेहतर कार खरीदने का सोच रहे हैं, तो Maruti Alto K10 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है. देश की सबसे पॉपुलर एंट्री-लेवल कार पर इस त्योहारी सीजन में कंपनी ने शानदार ऑफर पेश किया है.

मारुति सुजुकी ने Alto K10 की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस पर 52,500 तक की कुल छूट देने की घोषणा की है. इसमें 25,000 का कैश डिस्काउंट और 27,500 तक का एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बेनिफिट शामिल है. GST 2.0 लागू होने के बाद कार की कीमत और भी कम हो गई है. अब इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत सिर्फ 3,69,900 रह गई है, जिससे यह देश की सबसे किफायती 5-सीटर कारों में से एक बन गई है. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

कॉम्पैक्ट के साथ स्टाइलिश डिजाइन

नई Maruti Alto K10 का डिजाइन पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न है. इसके फ्रंट में स्लीक LED हेडलैंप्स, नई ग्रिल और बॉडी कलर्ड बंपर दिए गए हैं, जो इसे फ्रेश और बोल्ड लुक देते हैं. साइड प्रोफाइल में 13-इंच अलॉय व्हील्स और रियर स्पॉयलर इसे स्पोर्टी अपील देते हैं. कार की लंबाई 3,530 मिमी, चौड़ाई 1,485 मिमी, और ऊंचाई 1,520 मिमी है.

इंटीरियर में स्पेस और प्रीमियम फील

Alto K10 का केबिन डुअल-टोन ब्लैक और बेज कलर स्कीम में आता है, जिससे यह अंदर से भी मॉडर्न और प्रीमियम फील देता है. कार में 5 लोगों के बैठने की जगह है और 214 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है.केबिन में फ्रंट पावर विंडोज, मैनुअल AC, और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जैसी बेसिक सुविधाएं हैं. हाई वेरिएंट्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो Apple CarPlay और Android Auto दोनों को सपोर्ट करता है.

इंजन और माइलेज

Maruti Alto K10 में 1.0-लीटर K10C 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 67 bhp की पावर और 89 Nm टॉर्क जनरेट करता है. इसका CNG वेरिएंट 57 bhp पावर और 82 Nm टॉर्क देता है. कार में 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (Auto Gear Shift) दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मौजूद हैं. माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट करीब 25 km/l, जबकि CNG वेरिएंट 33.85 km/kg (ARAI प्रमाणित) माइलेज देता है.

सेफ्टी फीचर्स में भी मजबूत

Maruti Alto K10 को सुरक्षा के लिहाज से भी पहले से बेहतर बनाया गया है. यह HEARTECT प्लेटफॉर्म पर बनी है, जो कार की मजबूती और क्रैश प्रोटेक्शन क्षमता बढ़ाता है. इसमें 6 एयरबैग्स, ABS with EBD, ESP (Electronic Stability Program), हिल होल्ड असिस्ट, और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. साथ ही, रियर डोर चाइल्ड लॉक और हाई माउंट स्टॉप लैंप जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं.

दूसरी कंपनियों के ऑफर्स से बढ़ी कंपटीशन

त्योहारी सीजन में Maruti ही नहीं, बल्कि अन्य कार कंपनियों ने भी ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर्स दिए हैं. Hyundai Grand i10 Nios पर 75,000 तक और Hyundai Aura पर 58,000 तक की छूट मिल रही है. इसी तरह Tata Motors और Maruti Suzuki के अन्य मॉडलों पर भी फेस्टिव सीजन में शानदार डिस्काउंट मिल रहे हैं. ऐसे में Alto K10 अपनी कम कीमत, हाई माइलेज और भरोसेमंद ब्रांड वैल्यू के कारण पहली बार कार खरीदने वालों के लिए सबसे बेहतर विकल्प बनकर उभरती है.

ये भी पढ़ें: सिर्फ 3 महीनों में BMW की 4,204 कारें बिकीं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती डिमांड ने सबको चौंकाया