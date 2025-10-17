नंबर-1 बनने की रेस में होंडा, TVS और रॉयल एनफील्ड पीछे, जानें किस कंपनी ने मारी बाजी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोनंबर-1 बनने की रेस में होंडा, TVS और रॉयल एनफील्ड पीछे, जानें किस कंपनी ने मारी बाजी

Two Wheeler Sales: सितंबर 2025 की टू-व्हीलर सेल्स रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर हीरो आगे निकल गई है, वहीं दूसरी ओर होंडा, TVS और रॉयल एनफील्ड पीछे रह गई है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 17 Oct 2025 03:50 PM (IST)
भारत का टू-व्हीलर मार्केट सितंबर 2025 में नए शिखर पर पहुंच गया है. त्योहारी सीजन की शुरुआत, ग्रामीण इलाकों में बढ़ी मांग और नए मॉडल लॉन्च की वजह से बाइक्स और स्कूटर्स की बिक्री में तगड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस महीने देश में कुल 24.58 लाख टू-व्हीलर्स (घरेलू + इंपोर्ट) बिके हैं, जो अगस्त 2025 की तुलना में 14.37% ज्यादा और सितंबर 2024 के मुकाबले 7.85% की ग्रोथ को दिखाता है, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज- Honda जैसी बड़ी कंपनी का पिछड़ना और Hero MotoCorp का फिर से नंबर-1 की पोजीशन पर अपना दबदबा कायम रखना रहा.

Hero MotoCorp बनी नंबर-1

  • Hero MotoCorp ने सितंबर 2025 में एक बार फिर साबित कर दिया कि वह भारत की टू-व्हीलर मार्केट लीडर है. कंपनी ने इस महीने सबसे ज्यादा यूनिट्स बेचीं और Honda, TVS, Bajaj और Royal Enfield जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया. दूसरी ओर, Honda की बिक्री में साल-दर-साल (YoY) आधार पर गिरावट दर्ज की गई. यह सितंबर में एकमात्र ऐसी कंपनी रही जिसकी ग्रोथ निगेटिव रही. हालांकि, Honda के स्कूटर मॉडल्स (जैसे Activa) अब भी अपनी कैटेगरी में पॉपुलर हैं, लेकिन बाइक्स की बिक्री में गिरावट ने कुल आंकड़ों को नीचे कर दिया है. TVS Motor और Royal Enfield ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, दोनों कंपनियों ने सितंबर में डबल-डिजिट ग्रोथ दर्ज की. 

एक्सपोर्ट मार्केट में Bajaj और TVS का जलवा

  • सितंबर 2025 में टू-व्हीलर एक्सपोर्ट मार्केट ने भी बेहतर प्रदर्शन किया. भारत से इस महीने कुल 3.98 लाख यूनिट्स Import की गईं, जो 16.95% की ग्रोथ को दिखाती हैं. Bajaj Auto और TVS Motor Company ने मिलकर भारत के टू-व्हीलर एक्सपोर्ट मार्केट का करीब 67% हिस्सा अपने नाम किया.दोनों कंपनियों ने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की है. Hero MotoCorp ने भी निर्यात के क्षेत्र में बेहतर वापसी की है. कंपनी के एक्सपोर्ट लगभग दोगुने हो गए हैं, जबकि Suzuki को विदेशी बाजारों में गिरावट का सामना करना पड़ा है.

सितंबर 2025 में टू-व्हीलर मार्केट में जबरदस्त बढ़ोतरी

  • SIAM रिपोर्ट और उद्योग के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 में भारत की कुल टू-व्हीलर बिक्री (घरेलू + निर्यात) मिलाकर 24.58 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई. यह पिछले महीने और पिछले साल की तुलना में बड़ी बढ़त है.

कंपनियों का प्रदर्शन

  • Hero MotoCorp ने सबसे ज्यादा टू-व्हीलर्स बेचे और फिर से नंबर-1 पोजीशन हासिल की. कंपनी की बिक्री में 8% की बढ़त हुई. Honda की बिक्री में गिरावट आई है. यह सितंबर में एकमात्र कंपनी रही जिसकी ग्रोथ -3% रही. TVS Motor ने शानदार प्रदर्शन किया और 12% की ग्रोथ हासिल की. कंपनी ने एक्सपोर्ट मार्केट में भी अच्छी बढ़त दर्ज की. Bajaj Auto की बिक्री स्थिर रही और उसने 9% की ग्रोथ हासिल की. Bajaj और TVS ने मिलकर भारत के टू-व्हीलर एक्सपोर्ट मार्केट का 67% हिस्सा अपने नाम किया. Royal Enfield ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया. कंपनी की ग्रोथ 43% तक पहुंची. इसके Classic 350, Bullet 350 और Hunter 350 जैसे मॉडल्स की डिमांड बहुत ज्यादा रही. Suzuki ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और 24.48% की ग्रोथ दर्ज की. इसकी Access 125 स्कूटर और Gixxer सीरीज की बिक्री बढ़ी, हालांकि एक्सपोर्ट में थोड़ी गिरावट आई.

Honda की बिक्री क्यों घटी?

  • Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) की गिरावट के पीछे कुछ बड़े कारण हैं. कंपनी ने लंबे समय से कोई नया मॉडल लॉन्च नहीं किया और पुराने मॉडलों पर निर्भर रही. साथ ही, Hero, TVS और Bajaj जैसी कंपनियों से मुकाबला बढ़ी है. ग्रामीण बाजारों में Hero और TVS की मजबूत पकड़ भी Honda की बिक्री को प्रभावित कर रही है. हालांकि, Honda अब नया 125cc स्कूटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट (EV) में उतरने की तैयारी कर रही है. कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इससे उसकी बिक्री फिर से बढ़ेगी.

Published at : 17 Oct 2025 03:50 PM (IST)
Auto Industry Two Wheelers GST 2.0 SIAM Report 2025 Car Sales September 2025
