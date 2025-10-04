हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोसितंबर 2025 में टू-व्हीलर्स की रही जबरदस्त मांग! एक महीने में बिकी 20 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर

सितंबर 2025 में टू-व्हीलर्स की रही जबरदस्त मांग! एक महीने में बिकी 20 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर

भारत में सितंबर 2025 में टू-व्हीलर की बिक्री 20 लाख यूनिट्स पार कर गई. GST कट और त्योहारों की वजह से Hero, Royal Enfield, TVS और Honda जैसी कंपनियों की सेल्स में उछाल आया है. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 04 Oct 2025 04:52 PM (IST)
भारतीय टू-व्हीलर मार्केट ने सितंबर 2025 में नया रिकॉर्ड बना दिया है. दरएसल,इस महीने कुल 20 लाख से ज्यादा बाइक और स्कूटर बिके, जो पिछले साल की तुलना में 9% ज्यादा है. इस ग्रोथ के पीछे दो बड़े कारण-GST दरों में कमी (28% से घटाकर 18%) और फेस्टिव सीजन रहें. जैसे ही नवरात्रि और फेस्टिव ऑफर्स शुरू हुए, लोगों की खरीदारी में तेजी आ गई. डीलरशिप पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई और कम्यूटर बाइक सेगमेंट में तो मांग दोगुनी हो गई. अब ग्राहक पहले से कम दामों में अपनी पसंद की बाइक या स्कूटर खरीद पा रहे हैं.

Royal Enfield ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड

  • सितंबर 2025 Royal Enfield के लिए ऐतिहासिक महीना साबित हुआ. कंपनी की बिक्री 43% बढ़कर 1,13,000 यूनिट्स तक पहुंच गई, जो अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री है. CEO बी. गोविंदराजन ने बताया कि यह पहली बार है जब Royal Enfield ने एक महीने में 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचीं. इस ग्रोथ में Classic, Bullet और Hunter जैसे मॉडल्स का सबसे बड़ा योगदान रहा.

TVS Motor ने स्कूटर और EV से बनाई मजबूत पकड़

  • TVS Motor ने भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाया. सितंबर में कंपनी की बिक्री 12% बढ़कर 4,13,000 यूनिट्स तक पहुंच गई. खासतौर पर Jupiter स्कूटर और iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर ने मार्केट में बेहतरीन प्रदर्शन किया. इसके अलावा, कंपनी के एक्सपोर्ट्स और EV सेगमेंट ने भी ग्रोथ को और मजबूती दी.

Bajaj Auto की स्थिर रफ्तार

  • Bajaj Auto ने सितंबर में 2,73,000 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की तुलना में 5% ज्यादा है. बजाज की मजबूत पकड़ अब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखाई दी.

Honda Two-Wheelers की मामूली बढ़त

  • Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) की बिक्री सितंबर में 5,05,000 यूनिट्स रही. यह पिछले साल की तुलना में 3% की हल्की बढ़त है. कंपनी का सबसे मजबूत सेगमेंट अब भी स्कूटर मार्केट है, जहां Honda Activa ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है. बता दें कि नवरात्रि के दौरान टू-व्हीलर्स की डिमांड काफी बढ़ी, लेकिन इस बार कंपनियों ने डिस्काउंट ऑफर्स कम दिए. आमतौर पर 5,000 से 10,000 तक की छूट मिलती है, लेकिन इस बार कई मॉडलों पर ऑफर सीमित रहे. इसके अलावा, भारी मानसून की वजह से ग्रामीण इलाकों में बिक्री थोड़ी धीमी पड़ी. कुल मिलाकर, GST कटौती, त्योहारी माहौल और ग्राहकों की बढ़ती रुचि ने सितंबर 2025 को भारतीय टू-व्हीलर इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक बना दिया.

Published at : 04 Oct 2025 04:49 PM (IST)
Royal Enfield Hero Motocorp TVS Scooter Two Wheeler Sales September 2025
Embed widget