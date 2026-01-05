एक्सप्लोरर
देश की सबसे सस्ती डिस्क ब्रेक वाली बाइक कौन-सी है? फुल टैंक में 800 km देती है रेंज, जानें राइवल्स
TVS Star City Plus भारत की सबसे सस्ती डिस्क ब्रेक बाइक है. इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे फुल टैंक में करीब 800 किलोमीटर तक चल सकती है. आइए इसकी फीचर्स और कीमत जानते हैं.
अगर आप कम बजट में एक अच्छी, भरोसेमंद और माइलेज वाली बाइक लेना चाहते हैं, तो ये खबर आपके काम की है. दरअसल, TVS Star City Plus इस समय भारत की सबसे सस्ती डिस्क ब्रेक वाली बाइक मानी जा रही है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 75,200 है, जो आम लोगों के बजट में आसानी से फिट हो जाती है. रोज ऑफिस जाने, बाजार के काम या छोटे सफर के लिए ये बाइक काफी बेहतर विकल्प है.
TVS Star City Plus का इंजन और राइडिंग एक्सपीरियंस
- दरअसल, इस बाइक में 109.7cc का एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो BS6 नियमों के अनुसार बना है. यह इंजन अच्छी पावर देता है और शहर की सड़कों पर स्मूद चलती है. 4-स्पीड गियर के साथ बाइक चलाना आसान रहता है, खासकर नए राइडर्स के लिए. इसकी टॉप स्पीड करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो डेली यूज के लिए काफी है.
TVS Star City Plus का माइलेज और रेंज
- TVS Star City Plus का सबसे बड़ा फायदा इसका माइलेज है. कंपनी के अनुसार यह बाइक लगभग 83 kmpl तक का माइलेज देती है. असल सड़क पर भी ये 70 से 75 kmpl तक आराम से चल जाती है. इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जिससे फुल टैंक में करीब 800 किलोमीटर तक चल सकती है. यह फीचर इसे बहुत किफायती बनाता है.
फीचर्स और सेफ्टी में भी आगे
- TVS Star City Plus के टॉप मॉडल में आगे डिस्क ब्रेक दिया गया है, जो ब्रेक लगाने पर बेहतर कंट्रोल देता है. इसके साथ सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलता है, जिससे सेफ्टी बढ़ जाती है. LED हेडलाइट, डिजिटल और एनालॉग मीटर, और आरामदायक सीट इसे डेली यूज के लिए बेहतर बनाते हैं.
क्या आपको TVS Star City Plus खरीदनी चाहिए?
- अगर आपका बजट 80 हजार के आसपास है और आप ज्यादा माइलेज, कम खर्च और भरोसेमंद बाइक चाहते हैं, तो TVS Star City Plus एक बढ़िया विकल्प हो सकता है. यह Hero Splendor Plus और Honda Shine जैसी बाइक्स को सीधी टक्कर देती है.
