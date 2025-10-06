हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऑटोफुल टैंक में चलेगी 700 KM, सिर्फ 5 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी TVS Sport, जानें राइवल्स

TVS Sport on EMI: अगर आप टीवीएस स्पोर्ट बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आप इस बाइक को फाइनेंस भी करा सकते हैं. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 12:53 PM (IST)
अगर आप डेली अप-डाउन के लिए किसी ऐसी बाइक की तलाश कर रहे हैं, जो न सिर्फ किफायती हो बल्कि माइलेज भी अच्छा दे तो ऐसे में टीवीएस स्पोर्ट आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है. खासतौर पर जीएसटी कटौती के बाद ये बाइक और किफायती हो गई है. आइए इस बाइक की ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और EMI प्लान के बारे में जान लेते हैं.

जीएसटी कटौती के बाद टीवीएस स्पोर्ट ES की ए्क्स-शोरूम कीमत अब 55 हजार 100 रुपये रह गई है. अगर आप दिल्ली में इस बाइक को खरीदते हैं तो आरटीओ और इंश्योरेंस समेत ऑन-रोड कीमत के तौर पर आपको लगभग 66 हजार 948 रुपये देने होंगे. यह ऑन-रोड कीमत शहरों और डीलरशिप के आधार पर अलग-अलग हो सकती है.

कितनी डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी बाइक?

TVS Sport खरीदने के लिए आपको डाउन पेमेंट के तौर पर 5 हजार रुपये देने होंगे. इसके बाद बाकी के करीब 62 हजार रुपये बाइक लोन के तौर पर लेने होंगे. उदाहरण के तौर पर अगर आपको यह लोन 9 फीसदी ब्याज दर से 3 साल के लिए मिलता है तो आपको हर महीने करीब 2 हजार 185 रुपये देने होंगे. आपकी लोन दर और डाउन पेमेंट की राशि आपके क्रेडिट स्कोर और बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करती है.

कितना माइलेज देती है TVS Sport?

टीवीएस स्पोर्ट बाइक को लेकर कंपनी का दावा है कि ये बाइक 70 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज देती है. इसमें टेलिस्कोपिक फोर्क और ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलता है. इस बाइक की टॉप स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है. बाजार में इस बाइक का मुकाबला हीरो एचएफ 100, होंडा सीडी 110 ड्रीम और बजाज सीटी 110एक्स से होता है. हीरो एचएफ 100 में एक 97.6 सीसी का इंजन मिलता है, जिसे कंपनी अपडेट कर चुकी है.

Published at : 06 Oct 2025 12:53 PM (IST)
TVS Sport TVS Motors TVS Sport On EMI TVS Sport Finance Plan TVS Sport Rivals
