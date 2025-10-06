फुल टैंक पर चलती है 1000 KM, क्या 50 हजार की डाउन पेमेंट पर मिल जाएगी Tata Tiago? जानें राइवल्स
Tata Tiago on EMI: अगर आप टाटा टियागो खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि ये गाड़ी आपको कितनी EMI पर मिल जाएगी और ये गाड़ी किन गाड़ियों को टक्कर देती है?
अगर आप एक किफायती और बढ़िया माइलेज कार की तलाश में हैं जो ऑफिस आने-जाने के लिए परफेक्ट हो तो Tata Tiago आपके लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है. हाल ही में जीएसटी कटौती के बाद इस हैचबैक की कीमत में कमी आ गई है. बड़ी बात यह है कि आप इस कार को 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट पर भी खरीद सकते हैं. गाड़ी का फाइनेंस प्लान जानने के लिए पहले आपको इसकी ऑन-रोड कीमत और माइलेज के बारे में जानना जरूरी है.
जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 के तहत, अब छोटी कारों पर जीएसटी रेट 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. इससे टाटा टियागो की कीमतों में 75 हजार रुपये तक की कमी आई है. ऐसे में अब इस गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये से शुरू होती है, जो टॉप वेरिएंट में 7.84 लाख रुपये तक जाती है.
टाटा टियागो की कीमत
Tata Tiago के बेस वेरिएंट (XE पेट्रोल) की एक्स-शोरूम कीमत 4.57 लाख रुपये है, जिसकी ऑन-रोड कीमत करीब 5 लाख रुपये के आसपास है. 50 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देने पर लोन अमाउंट लगभग 4.5 लाख रुपये होगा.
उदाहरण के तौर पर अगर आप 8.5 फीसदी ब्याज दर पर 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो इसके लिए EMI करीब 9,200 रुपये से 11,500 रुपये प्रति महीना बनेगी. जो बैंक और क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करेगी. इसके अलावा टाटा टियागो की ऑन-रोड कीमत वेरिएंट और शहरों के अनुसार अलग हो सकती है.
टाटा टियागो का माइलेज
Tata Tiago की फ्यूल टैंक कैपेसिटी पेट्रोल के लिए 35 लीटर है. 19 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज के हिसाब से फुल टैंक पर करीब 665 किलोमीटर तक चल सकती है. वहीं सीएनजी वेरिएंट में 60 लीटर CNG टैंक है, जो 24 km/kg माइलेज देता है.
पेट्रोल और सीएनजी टैंक फुल कराने पर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज मिलेगी. इसे लंबी दूरी के लिए भी सूटेबल बनाता है. टियागो मुख्यतौर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट, हुंडई ग्रैंड i10 निओस, मारुति सुजुकी सेलेरियो और मारुति सुजुकी वैगन आर जैसी हैचबैक गाड़ियों को टक्कर देती है, जो इस सेगमेंट में आती हैं.
