सिंगल चार्ज में 158 KM रेंज, TVS ने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक स्कूटर

TVS Electric Scooter: टीवीएस मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नेपाल में नया TVS Orbiter इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है.यह स्कूटर लंबी रेंज, मॉडर्न फीचर्स और आकर्षक डिजाइन के साथ पेश किया गया है.कंपनी का कहना है कि इसे खासतौर पर रोजाना यूज करने वाले ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि बेहतर परफॉर्मेंस के साथ शानदार राइडिंग का एक्सपीरियंस मिल सके.

TVS Orbiter की सबसे बड़ी खासियत इसकी रेंज है. कंपनी के मुताबिक, यह स्कूटर 3.1 kWh बैटरी पैक के साथ आता है और एक बार फुल चार्ज होने पर 158 किलोमीटर तक की रेंज देता है. इतनी रेंज के साथ यह स्कूटर रोजाना शहर में आने-जाने के अलावा लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी अच्छा ऑप्शन बन सकता है.हालांकि, रियल रेंज सड़क की स्थिति, राइडिंग स्टाइल, ट्रैफिक और मौसम के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

कैसा है डिजाइन और फीचर्स?

डिजाइन की बात करें तो TVS Orbiter को काफी मॉडर्न और प्रीमियम लुक दिया गया है.इसमें 14 इंच का फ्रंट व्हील दिया गया है, जो स्कूटर को बेहतर स्टेबिलिटी और आरामदायक राइड देने में मदद करता है.इसके अलावा लंबी सीट, चौड़ा फुटबोर्ड, 169 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस और 34 लीटर का अंडर-सीट स्टोरेज इसे डेली यूज के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं.

फीचर्स के मामले में भी TVS ने कोई कमी नहीं छोड़ी है.इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में कलर LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, USB चार्जिंग पोर्ट, ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट और मोबाइल ऐप सपोर्ट जैसे कई स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं. मोबाइल ऐप के जरिए जियो-फेंसिंग, क्रैश अलर्ट और स्कूटर की लाइव जानकारी जैसी सुविधाओं का भी फायदा उठाया जा सकता है.

स्कूटर की सेफ्टी और टेस्टिंग

सेफ्टी और राइडिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए स्कूटर में हिल होल्ड असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे एडवांस फीचर्स भी दिए गए हैं. रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम ब्रेक लगाने के दौरान बैटरी को कुछ हद तक चार्ज करने में मदद करता है, जिससे रेंज बढ़ाने में सहायता मिलती है. कंपनी का दावा है कि इस स्कूटर को नेपाल की अलग-अलग सड़क और पहाड़ी परिस्थितियों में टेस्ट किया गया है, ताकि हर तरह के रास्तों पर बेहतर प्रदर्शन मिल सके.

फिलहाल TVS Orbiter को नेपाल के बाजार में लॉन्च किया गया है और वहां इसकी बिक्री Jagdamba Motors के डीलर नेटवर्क के जरिए की जाएगी.अभी कंपनी ने भारत में इसकी लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

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