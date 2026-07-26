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20 हजार देकर घर ले आएं Activa, इतनी होगी EMI

Honda Activa Down Payment Plan: मात्र 20 हजार की डाउन पेमेंट देकर घर लाएं नई होंडा एक्टिवा. जानिए लेटेस्ट मॉडल की ऑन-रोड कीमत और EMI का पूरा हिसाब.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 07:14 AM (IST)
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Honda Activa Down Payment Plan: अगर आप अपने लिए एक मजबूत और भरोसेमंद स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो होंडा एक्टिवा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. भारतीय बाजार में एक्टिवा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह हर घर की पहली पसंद बनी हुई है. 

बता दें कि, अच्छी खबर यह है कि अब आपको यह स्कूटर खरीदने के लिए एक बार में पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ 20 हजार रुपये की शुरुआती डाउन पेमेंट जमा करके इस स्कूटर को अपने घर ला सकते हैं. तो चलिए जानतें हैं कैसे और आपकी महीने की ईएमआई कितनी बनती है.

इतनी है ऑन-रोड कीमत और मॉडल  

बता दें कि, होंडा एक्टिवा के लेटेस्ट मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 76,000 रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 91,000 रुपये तक जाती है. आरटीओ और इंश्योरेंस के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत अलग-अलग शहरों के हिसाब से लगभग 90,000 से 98,000 रुपये तक बैठती है. 

कंपनी इस स्कूटर को स्टैंडर्ड, डीलक्स और एच-स्मार्ट जैसे कई वेरिएंट्स में बेच रही है. ऐसे में अगर आप बजट को लेकर थोड़े असमंजस में हैं तो फाइनेंस प्लान के जरिए इसे बेहद आसान किस्तों पर खरीदा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: अगर पहली कार खरीदने का बना रहे हैं मन तो ये 4 Maruti मॉडल जरूर देखें, बजट के हिसाब से चुनें अपनी पसंद

कितनी बनेगी आपकी EMI?

जबकि अगर आप शोरूम पर 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देते हैं तो बाकी बची करीब 70,000 से 75,000 रुपये की राशि बैंक फाइनेंस कर देता है. बैंक आमतौर पर 9.5% से 10.5% के सालाना ब्याज दर पर टू-व्हीलर लोन ऑफर करते हैं. 

यदि आप 3 साल मतलब 36 महीनों की लोन अवधि चुनते हैं. तो आपकी महीने की किस्त यानी EMI लगभग 2,400 से 2,700 रुपये के बीच आएगी. इसका मतलब है कि आप रोजाना सिर्फ 80 से 90 रुपये बचाकर एक नई एक्टिवा के मालिक बन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कम बजट में दमदार बाइक चाहिए? 125cc की इन बाइक्स पर जरूर डालें एक नजर

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 26 Jul 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Honda Activa Latest Model Price Honda Activa Down Payment Plan Honda Activa EMI Calculator Activa Finance Offers
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