20 हजार देकर घर ले आएं Activa, इतनी होगी EMI

Honda Activa Down Payment Plan: अगर आप अपने लिए एक मजबूत और भरोसेमंद स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो होंडा एक्टिवा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. भारतीय बाजार में एक्टिवा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह हर घर की पहली पसंद बनी हुई है.

बता दें कि, अच्छी खबर यह है कि अब आपको यह स्कूटर खरीदने के लिए एक बार में पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ 20 हजार रुपये की शुरुआती डाउन पेमेंट जमा करके इस स्कूटर को अपने घर ला सकते हैं. तो चलिए जानतें हैं कैसे और आपकी महीने की ईएमआई कितनी बनती है.

इतनी है ऑन-रोड कीमत और मॉडल

बता दें कि, होंडा एक्टिवा के लेटेस्ट मॉडल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 76,000 रुपये से शुरू होकर टॉप मॉडल के लिए 91,000 रुपये तक जाती है. आरटीओ और इंश्योरेंस के बाद इसकी ऑन-रोड कीमत अलग-अलग शहरों के हिसाब से लगभग 90,000 से 98,000 रुपये तक बैठती है.

कंपनी इस स्कूटर को स्टैंडर्ड, डीलक्स और एच-स्मार्ट जैसे कई वेरिएंट्स में बेच रही है. ऐसे में अगर आप बजट को लेकर थोड़े असमंजस में हैं तो फाइनेंस प्लान के जरिए इसे बेहद आसान किस्तों पर खरीदा जा सकता है.

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कितनी बनेगी आपकी EMI?

जबकि अगर आप शोरूम पर 20 हजार रुपये की डाउन पेमेंट देते हैं तो बाकी बची करीब 70,000 से 75,000 रुपये की राशि बैंक फाइनेंस कर देता है. बैंक आमतौर पर 9.5% से 10.5% के सालाना ब्याज दर पर टू-व्हीलर लोन ऑफर करते हैं.

यदि आप 3 साल मतलब 36 महीनों की लोन अवधि चुनते हैं. तो आपकी महीने की किस्त यानी EMI लगभग 2,400 से 2,700 रुपये के बीच आएगी. इसका मतलब है कि आप रोजाना सिर्फ 80 से 90 रुपये बचाकर एक नई एक्टिवा के मालिक बन सकते हैं.

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