TVS iQube और Bajaj Chetak की बिक्री में उछाल, OLA को बड़ा झटका, देखें सेल्स रिपोर्ट

जनवरी 2026 में भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली. यह साफ दिखाता है कि अब लोग पेट्रोल की जगह इलेक्ट्रिक स्कूटर को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. बढ़ती फ्यूल कीमत और कम खर्च में चलने की वजह से EV की मांग तेजी से बढ़ रही है. इस बार खास बात यह रही कि TVS ने सबसे ज्यादा बिक्री कर पहला स्थान हासिल किया, जबकि Ola Electric पीछे रह गया. आइए सेल्स रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं.

TVS iQube बना नंबर-1

TVS Motor Company ने अपने iQube स्कूटर की मदद से बाजार में पहला स्थान हासिल किया. यह स्कूटर आसान चलाने और भरोसेमंद होने के कारण परिवारों में काफी पसंद किया जा रहा है. जनवरी 2026 में TVS ने 34,440 यूनिट की बिक्री की, जो पिछले साल के मुकाबले 43.3 प्रतिशत ज्यादा है. कंपनी आने वाले समय में अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स की रेंज और बढ़ाने की तैयारी में है.

Bajaj Chetak की मजबूत पकड़

Bajaj Auto का Chetak भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. इसका मजबूत डिजाइन और अच्छी बिल्ड क्वालिटी ग्राहकों को पसंद आ रही है. जनवरी 2026 में Bajaj ने 25,520 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल से करीब 19 प्रतिशत ज्यादा है. कंपनी ने हाल ही में Chetak का सस्ता वर्जन भी लॉन्च किया है, जिससे आने वाले महीनों में बिक्री और बढ़ सकती है.

Ather Energy की बढ़ी मांग

Ather Energy भी तेजी से आगे बढ़ रही है. उसका Rizta मॉडल खासकर शहरों में काफी पसंद किया जा रहा है. जनवरी 2026 में Ather ने 21,923 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है. कंपनी अपने स्कूटर में सॉफ्टवेयर अपडेट और कनेक्टेड फीचर्स दे रही है. वहीं, Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने भी इस साल जबरदस्त बढ़त दर्ज की. जनवरी 2026 में कंपनी ने 13,274 यूनिट बेचीं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा बहुत कम था. इससे साफ है कि बड़ी पारंपरिक कंपनियां भी अब EV बाजार में मजबूत पकड़ बना रही हैं.

Ola Electric की गिरती बिक्री

Ola Electric, जो पहले बाजार में आगे थी, अब बिक्री में गिरावट का सामना कर रही है. जनवरी 2026 में कंपनी की बिक्री घटकर 7,516 यूनिट रह गई. कंपनी ने माना है कि सर्विस से जुड़ी दिक्कतों की वजह से ग्राहकों का भरोसा कम हुआ है. अगर कंपनी बेहतर सेवा और सपोर्ट दे पाती है तो दोबारा मजबूती से वापसी कर सकती है.