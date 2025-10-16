TVS की एडवेंचर बाइक Apache RTX 300 लॉन्च, अब Royal Enfield और KTM से होगा मुकाबला, जानें कीमत

भारत की जानी-मानी टू व्हीलर कंपनी TVS Motor ने आखिरकार अपनी पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300 को लॉन्च कर दिया है. ये बाइक 1.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगी. कंपनी का दावा है कि ये मॉडल एडवेंचर और कम्फर्ट दोनों का बेहतरीन मेल है. इसका मुकाबला अब सीधे Royal Enfield Scram 440, KTM 250 Adventure और Yezdi Adventure जैसी बाइक्स से होगा. आइए इसके फीचर्स पर नजर डालते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

नई TVS Apache RTX 300 को कंपनी के नए RT-XD4 इंजन प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. ये प्लेटफॉर्म रेस जैसी परफॉर्मेंस और लंबी राइड में आराम दोनों का बैलेंस देता है. बाइक में 299.1cc का सिंगल-सिलिंडर, लिक्विड-कूल्ड DOHC इंजन दिया गया है, जो 9,000 rpm पर 36PS की पावर और 7,000 rpm पर 28.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है.





ये इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट-एंड-स्लिपर क्लच से लैस है. खास बात ये है कि राइडर को चार राइड मोड्स -Urban, Rain, Tour और Rally मिलते हैं. इससे सड़क और मौसम के अनुसार बाइक का परफॉर्मेंस एडजस्ट किया जा सकता है.

हैंडलिंग और सस्पेंशन में बेहतरीन कंट्रोल

Apache RTX 300 में हैंडलिंग को बेहतर बनाने के लिए इनवर्टेड कार्ट्रिज फोर्क (फ्रंट) और मोनो-ट्यूब फ्लोटिंग पिस्टन (रियर) सस्पेंशन दिया गया है. बाइक का लाइटवेट स्टील ट्रेलिस फ्रेम उसे मजबूत और संतुलित बनाता है. लो सीट हाइट और बेहतर पावर-टू-वेट रेशियो के चलते ये बाइक हर तरह के रास्तों-शहर की सड़कों से लेकर ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर स्मूद हैंडलिंग देती है.

डिजाइन में दिखा रैली का अंदाज

डिजाइन के मामले में Apache RTX 300 पूरी तरह से रैली-इंस्पायर्ड बाइक है. इसमें I-शेप LED हेडलैंप, LED इंडिकेटर्स, मस्कुलर फ्यूल टैंक, ट्रांसपेरेंट विंडस्क्रीन और बीक-स्टाइल फ्रंट दिया गया है. कंपनी ने इसे 5 कलर ऑप्शन्स-Pearl White, Viper Green, Lighting Black, Metallic Blue और Tarn Bronze में लॉन्च किया है. हर रंग में मैट और ग्लॉसी टेक्सचर का शानदार मेल और Apache का रेड सिग्नेचर हाइलाइट इसे प्रीमियम और स्पोर्टी लुक देता है.

कैसे हैं फीचर्स?

फीचर्स के मामले में TVS ने इस बाइक को टेक्नोलॉजी के नए स्तर पर पहुंचा दिया है. इसमें फुल-कलर TFT डिस्प्ले दिया गया है जो कॉल और SMS अलर्ट, GoPro कंट्रोल और मैप मिररिंग जैसी स्मार्ट सुविधाओं से लैस है. सेफ्टी और कंट्रोल के लिए बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल (दो मोड), ABS मोड्स (Rally, Urban, Rain), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और क्रूज कंट्रोल दिए गए हैं. इन सभी फीचर्स की वजह से ये अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस और फीचर-रिच एडवेंचर बाइक बन जाती है.

