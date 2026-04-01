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हिंदी न्यूज़ऑटोTrump Biofuel Policy: भारत जैसा मॉडल अपनाएगा अमेरिका, जानें ऑटो सेक्टर पर क्या होगा असर?

Trump Biofuel Policy: भारत जैसा मॉडल अपनाएगा अमेरिका, जानें ऑटो सेक्टर पर क्या होगा असर?

Trump Biofuel Policy: अमेरिका में ट्रंप सरकार ने भारत की तरह फ्यूल में बायोफ्यूल ब्लेंडिंग बढ़ाने का फैसला लिया है. आइए जानें इसका असर ऑटो सेक्टर और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 01 Apr 2026 08:31 AM (IST)
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अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत पेट्रोल और डीजल में बायोफ्यूल की मात्रा बढ़ाई जाएगी. ये कदम भारत की तरह ही है, जहां सरकार पहले से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा रही है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना और पर्यावरण को बेहतर बनाना है. आइए नए नियम के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या है नया नियम और इसमें क्या बदलाव हुआ?

अमेरिकी पर्यावरण एजेंसी (EPA) ने नए नियम जारी किए हैं, जिनमें फ्यूल में बायोफ्यूल की मात्रा बढ़ाने का टारगेट तय किया गया है. खास तौर पर बायोमास बेस्ड डीजल की ब्लेंडिंग में 60% से ज्यादा बढ़ोतरी की योजना बनाई गई है. ये डीजल सोयाबीन तेल, पशुओं की चर्बी और कृषि अवशेषों से बनाया जाता है. इसके अलावा सरकार ने 2026 और 2027 के लिए भी नए लक्ष्य तय किए हैं, जिससे साफ है कि आने वाले समय में बायोफ्यूल का इस्तेमाल और तेजी से बढ़ेगा. ये फैसला लांग टर्म की योजना का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों को ज्यादा टिकाऊ बनाना चाहता है.

क्या बढ़ सकती है पेट्रोल की कीमत?

इस नीति का सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा. मक्का और सोयाबीन की मांग बढ़ने से उनकी कमाई में बड़ा इजाफा हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों की आय में अरबों डॉलर तक की बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन दूसरी तरफ तेल कंपनियों की चिंता बढ़ गई है. उनका कहना है कि बायोफ्यूल मिलाने से उत्पादन लागत बढ़ेगी. अगर लागत बढ़ती है, तो इसका असर सीधे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है. ऐसे में आम लोगों को भविष्य में महंगा Fuel झेलना पड़ सकता है, जो इस नीति का एक नकारात्मक पहलू बन सकता है.

E15 पेट्रोल पर बहस और गाड़ियों पर असर

अमेरिका में अब E15 पेट्रोल को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. E15 का मतलब है कि पेट्रोल में 15% इथेनॉल मिलाया जाएगा, जबकि अभी E10 ज्यादा इस्तेमाल होता है. सरकार चाहती है कि E15 को सालभर बेचने की अनुमति मिले, जिससे कीमतें कम हो सकती हैं और किसानों को फायदा होगा. लेकिन ऑटो एक्सपर्ट्स का कहना है कि सभी गाड़ियां E15 के लिए बनी नहीं होतीं. खासकर पुरानी गाड़ियों में ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल करने से इंजन और फ्यूल सिस्टम को नुकसान हो सकता है. इसलिए इस फैसले को लेकर अभी भी बहस जारी है.

भारत के लिए क्यों है यह खबर अहम

बता दें कि भारत में भी सरकार तेजी से इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ा रही है. कई जगहों पर E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल) उपलब्ध है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाने की योजना है. अमेरिका का यह कदम दिखाता है कि दुनिया के बड़े देश अब साफ Fuel की तरफ बढ़ रहे हैं. इससे ऑटो कंपनियों को भी अपनी गाड़ियों को नए फ्यूल के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा. भारत के लिए ये संकेत है कि आने वाले समय में यहां भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल और बढ़ेगा, जिससे पर्यावरण को फायदा हो सकता है, लेकिन गाड़ियों की तकनीक में बदलाव जरूरी होगा.

यह भी पढ़ें:- Duster Hybrid से लेकर VW Taigun तक, मार्केट में Creta को टक्कर देने आ रहीं ये शानदार SUV 

Published at : 01 Apr 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Decision Trump Biofuel Policy Biofuel Policy Trump Biofuel E15 Petrol
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