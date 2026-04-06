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हिंदी न्यूज़ऑटोइंतजार खत्म! आज लॉन्च होगी Triumph की नई 350cc बाइक, फीचर्स और परफॉर्मेंस डिटेल्स लीक

इंतजार खत्म! आज लॉन्च होगी Triumph की नई 350cc बाइक, फीचर्स और परफॉर्मेंस डिटेल्स लीक

Triumph की 350cc बाइक रेंज लॉन्च से पहले ही जबरदस्त चर्चा में आ गई है. हाल ही में इसकी परफॉर्मेंस से जुड़ी डिटेल्स सामने आई हैं, आइए इसके पावर, स्पीड और खास फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 Apr 2026 12:09 PM (IST)
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Triumph की नई 350cc बाइक का इंतजार अब खत्म होने वाला है. कंपनी इसे आज यानी 6 अप्रैल 2026 को लॉन्च करने जा रही है, लेकिन लॉन्च से पहले ही इसकी कई अहम जानकारी लीक हो गई है. इन लीक रिपोर्ट्स में बाइक की पावर, स्पीड, टॉर्क और एक्सेलरेशन जैसे जरूरी आंकड़े सामने आए हैं. आइए इसके फीचर्स और परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं.

रिपोर्ट के अनुसार, Triumph अपनी 350cc रेंज में कई मॉडल पेश करने वाली है, जिनमें T4, Speed 400, Scrambler और Thruxton के छोटे इंजन वाले वर्जन शामिल होंगे. खास बात ये है कि इन नई बाइक्स की तुलना मौजूदा 400cc मॉडल्स से की गई है, जिससे लोगों को इनके प्रदर्शन का अंदाजा पहले ही लग गया है. नई 350cc बाइक उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ थोड़ी कम कीमत में बाइक चाहते हैं.

कैसा रहेगा Triumph T4 और Speed 350 का परफॉर्मेंस?

अगर Triumph T4 की बात करें तो इसका 350cc वर्जन भी अच्छा प्रदर्शन देने वाला है. यह बाइक 29 PS की पावर और 31 Nm का टॉर्क देती है. इसकी रफ्तार भी काफी बैलेंस्ड है, क्योंकि यह 0 से 100 किमी प्रति घंटा की स्पीड लगभग 9.6 सेकंड में पकड़ लेती है. वहीं इसकी टॉप स्पीड करीब 137 किमी प्रति घंटा बताई जा रही है. दूसरी तरफ Triumph Speed 350 भी काफी मजबूत बाइक साबित हो सकती है. इसमें 37 PS की पावर और 32 Nm का टॉर्क मिलेगा. यह बाइक बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ती है और 0 से 60 किमी प्रति घंटा की स्पीड सिर्फ 3.1 सेकंड में हासिल कर सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 147 किमी प्रति घंटा हो सकती है, जो इसे एक स्पोर्टी फील देती है. ये बाइक उन लोगों के लिए अच्छी रहेगी जिन्हें तेज और स्मूथ राइड पसंद है.

Triumph Thruxton 350 बनी सबसे दमदार बाइक

लीक हुई जानकारी के अनुसार, Triumph Thruxton 350 इस रेंज की सबसे दमदार बाइक साबित हो सकती है. इसमें 40 PS की पावर और 32 Nm का टॉर्क मिलेगा, जो इसे काफी पावरफुल बनाता है. ये बाइक 0 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार लगभग 8.3 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड करीब 157 किमी प्रति घंटा बताई जा रही है. इस बाइक का डिजाइन भी काफी कैसा रहेगा होने की उम्मीद है, जो युवाओं को खास तौर पर पसंद आएगा. अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं, तो ये बाइक अपने सेगमेंट में मजबूत पकड़ बना सकती है. 

ये भी पढ़ें: Mahindra की टेंशन बढ़ाने जल्द आ रही MG की नई SUV, रेंज जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Published at : 06 Apr 2026 12:09 PM (IST)
Tags :
Triumph Speed 400 Triumph New Bike 2026 Triumph 350cc Launch Triumph Thruxton 350
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